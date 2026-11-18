麻疹疫情升溫，達數十年來最嚴重情況，美國也正式失去麻疹清零地位。圖為麻疹疫苗接種傳單。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 泛美衛生組織宣布美國、墨西哥與玻利維亞失去麻疹清零地位，凸顯美洲麻疹疫情逆轉與疫苗覆蓋不足的公共衛生危機。

泛美衛生組織(PAHO)17日表示，美國失去其維持26年的「麻疹 清零」地位；墨西哥 和玻利維亞同樣失去「麻疹清零」地位。美聯社報導，PAHO聲明實質影響有限，但象徵意義更大；它顯示公共衛生應急準備能力持續減弱，曾有效控制數十年的疾病急劇逆轉，麻疹這樣的昔日舊疾有可能重新演變為致命威脅。

舊疾重新成致命威脅 數十年最嚴重

PAHO主任巴博薩(Jarbas Barbosa)17日在簡報會上表示：「麻疹清零並非一旦達成便可束之高閣的『獎盃』，而是需要透過每天填補免疫缺口、確保涵蓋所有社區來持續捍衛的成就。」

PAHO負責免疫工作的執行經理薩拉斯(Daniel Salas)表示，預計美、墨、玻將在未來幾周內提交計畫，說明各自將如何遏制病毒傳播且至少持續一年，以爭取重獲「麻疹清零」地位。

麻疹從2024年起開始在美洲各地蔓延；北美疫情最初出現在關係緊密的門諾派(Mennonite)社區，而後擴散至疫苗 接種率較低地區。加拿大去年也失去其自1998年起維持的「麻疹清零」地位。

美國目前面臨30多年來最嚴重的麻疹疫情。2025年以來，全國已有約7700人感染麻疹，其中13人死亡；絕大多數病例發生在未接種疫苗人群。

紐約時報指出，在控制傳染性極的麻疹病毒方面，美國原是全世界的領導者，失去「麻疹清零」地位是在公衛方面的歷史性挫折。

專家表示，要預防麻疹疫情爆發，社區疫苗接種率需達95%；但越來越多家長不再為子女接種疫苗，加上聯邦政府領導人對疫苗接種的重要性散布疑慮，如今麻疹病毒已在美國各地社區立足。今年全美各州均提報出現麻疹確診病例，只有三州例外。

政府已採取一些應對措施。聯邦疾病防治中心(CDC) 8月和9月撥款一億元，用於支持各州及地方進行麻疹應變工作。昔日長期持反疫苗立場的衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)與CDC主任施瓦茲(Erica Schwartz)公開表示，接種疫苗是預防麻疹傳播的最佳途徑。

施瓦茲17日指出，「保護美國民眾的不是『麻疹清零』認證，而是疫苗接種。」州和地方衛生官員表示，當前局勢迫切需要聯邦政府採取更大作為，加大推廣疫苗接種力道；小甘迺迪和施瓦茲目前的表現顯然還不夠。