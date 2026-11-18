輝達代理執行長柯蕾絲17日主持黃仁勳下台後的首次財報會議，並修改了黃仁勳的路線。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在黃仁勳辭職風波後宣布不再向中國出貨Hopper晶片，董事會同時否定其回任可能，並強化國安與出口管制監督。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 坦承婚外情並於12日辭去執行長等職務後，17日首度公開發聲，坦承自己在私生活中犯下「嚴重錯誤」，承諾全力配合董事會的獨立調查，並稱若董事會認為他回任最符合股東、員工、公司及美國的利益，他將「很榮幸回應這些呼聲」。不過，輝達董事長瓊斯(Harvey Jones)在當天稍晚的財報電話會議上明確表示，董事會無意讓黃仁勳復職，並已展開新任執行長遴選作業。

爭議時機停止出貨 黃仁勳表態願回任 董事會財報會議明確拒絕

輝達表示，已經不再向中國出貨Hopper系列資料中心晶片。儘管輝達去年獲得美國政府批准，得以向中國銷售特定版本的晶片，但在黃仁勳上周因風波離職後，輝達現在顯然暫時要避免做這塊甚具爭議性的生意，修正路線。

因緋聞下台的輝達執行長黃仁勳，17日發出聲明希望回任輝達，但隨即被董事會否決。（路透）

黃仁勳在聲明中提到，他53年前來到美國，成為美國公民是一生最大的恩賜與最驕傲的時刻之一，並稱只有在美國才可能有輝達這樣的公司。

他表示，離職後，輝達員工、投資人、商業夥伴和客戶紛紛呼籲他回任，許多人持續直接與他聯繫。

不過，輝達董事會並不接受。彭博報導，瓊斯在財報電話會議開場時表示，董事會「一致接受黃仁勳的辭職，無意讓他復職」。

針對接班人選，瓊斯表示，「我們希望盡快任命正式執行長，但在找到完全合適的人選之前，不會倉促行事。」

輝達執行長目前由財務長柯蕾絲(Colette Kress)暫代，並已委託全球獵頭公司海德思哲(Heidrick & Struggles)協助物色人選。華爾街分析師也認為，黃仁勳回任的機率不高。

輝達董事會17日表示，已成立一個新的委員會，負責監督輝達的國家安全政策，以及公司對美國出口管制規定的遵循情況。

代理執行長柯蕾絲17日在與分析師舉行的會議上表示，輝達第三季向中國銷售了價值24億美元、經美國政府核准的Hopper系列資料中心產品。

但她指出，輝達未來的財測「並未納入任何經核准的Hopper（含H200)數據中心產品」，而且「我們已不再向中國出貨經核准的Hopper數據中心產品」。

柯蕾絲並未進一步說明停止出貨的原因。

不過，這項證實代表輝達的立場出現重大轉變。多年來，該公司一直努力爭取擴大對中國客戶的業務。上周，黃仁勳因多起婚外情報導而被迫辭去執行長職務；在此之前，他一直是推動晶片出口中國最積極的倡議者。

周一，川普政府採取行動，進一步加強對出口至多個國家的晶片進行審查，並限制向海外銷售晶片，尤其是當購買晶片的資料中心計劃讓中國企業遠端使用先進AI晶片及伺服器時。

先前，輝達曾向美國政府爭取批准向中國銷售先進的Blackwell晶片。川普政府最終並未同意這項要求，但美國總統川普批准了Hopper系列處理器H200對中國的銷售。H200的技術世代落後輝達目前最先進的Rubin系列晶片兩代，這項決定也凸顯黃仁勳與川普建立的密切私人關係。

上周獲任命為輝達首任董事長的瓊斯（Harvey Jones）表示，公司董事會了解，當前正處於一個「國家安全局勢正在大幅改變市場環境」的時代。他指出，輝達下一任執行長必須「非常謹慎地因應這些局勢」。