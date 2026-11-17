超微執行長蘇姿丰。（路透）

紐約時報報導，NVIDIA輝達創辦人黃仁勳 接連爆出婚外情，其中一名緋聞對象更涉嫌替中國從事間諜活動，因而辭去執行長職務。面對競爭對手陷入危機，超微 執行長蘇姿丰 罕見發聲，公開肯定黃仁勳對晶片產業的貢獻，表示他一直是業界傑出的領袖，並認為圍繞黃仁勳的各種雜音，終究會隨著時間獲得解決。

黃仁勳與蘇姿丰除了是商場上的競爭對手，也是遠房親戚，論輩分蘇姿丰還得喊黃仁勳一聲「表舅」。

超微（AMD）執行長蘇姿丰17日出席在德州奧斯汀（Austin）的TomorrowX峰會上表示，外界在關注黃仁勳試圖重返輝達的努力時，應將此事與周遭的「雜音」區分開來，因為這些雜音「終究會隨著時間獲得解決」。她接著說：「黃仁勳一直是整個產業非常傑出的領袖。」

蘇姿丰的發言也反映出黃仁勳離開輝達後，晶片產業普遍存在的不安。過去3年，黃仁勳已成為晶片產業最積極的推廣者，帶動外界重新關注這個矽谷歷史最悠久的產業。如今，隨著黃仁勳因醜聞黯然下台，業界也開始思考，失去這位代表性人物後，晶片產業的未來將會如何發展。