必勝客共同創辦人丹尼爾卡尼（Daniel Carney）於11月13日逝世。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 必勝客共同創辦人丹尼爾卡尼逝世，回顧他與弟弟以600美元創業，將堪薩斯州小披薩店拓展為遍及全球100多國的連鎖王國，並長年熱心公益。

全球連鎖披薩品牌必勝客（Pizza Hut）共同創辦人丹尼爾卡尼（Daniel Carney）於11月13日逝世，享壽95歲。他在1958年與弟弟法蘭克卡尼（Frank Carney）創業時，僅向母親借了600美元，在堪薩斯州 威奇托市開設一家小型披薩店，如今必勝客已發展成遍布全球100多個國家、擁有超過1萬6000家分店的國際連鎖品牌。

根據丹尼爾卡尼的訃聞，他在家人陪伴下安詳離世，並未公布死因。威奇托州立大學也在社群平台發文悼念這位校友，回顧他從小本創業到建立全球知名品牌的歷程。

丹尼爾卡尼創立必勝客時年僅26歲，與弟弟法蘭克共同經營披薩店。根據威奇托州立大學資料，當年創業資金600美元是向母親借來的，兩人從一家小店起步，逐步將品牌拓展至國際市場。

必勝客聲明，兄弟倆當年創立的小型披薩店，後來成為不同世代家庭聚會的重要場所。品牌指出：「丹相信凡事都應該以正確的方式完成，照顧好顧客、關懷身邊的人，並回饋社區。這些價值觀幫助必勝客成為今天的品牌，至今對我們仍然同樣重要。」

必勝客也表示：「我們感謝他與法蘭克當年開創的一切，也以延續這份傳承為榮。」

丹尼爾卡尼的訃聞指出，他經常形容必勝客大家庭「我們的血液裡流著相同的披薩醬」，並稱讚他在連鎖加盟領域具有開創性。他以誠信、慷慨、堅定的忠誠及領導能力受到肯定，不僅投資企業，也重視人才與人的發展。

訃聞寫道：「最了解他的人，欣賞他沉穩的力量、始終如一的存在，以及深厚的責任感。他的承諾值得完全信任，答應的事一定做到，拒絕的事也絕不含糊。」

除了商業成就，卡尼也長期投入公益。他擔任堪薩斯州腦性麻痺研究基金會董事會主席超過50年，並曾參與威奇托市35個以上的其他董事會。

他曾說：「回饋社會才是真正衡量成就的標準。能夠改變他人的生活，才是衡量成功最有意義的方式。」