美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所，頒發國家科學獎章給輝達前執行長黃仁勳。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，川普力挺捲入醜聞的黃仁勳，除因其與川普經歷相似外，更因輝達在美國AI、軍事與經濟上的關鍵地位難以取代。

川普 政府制定人工智慧（AI）政策期間，Nvidia輝達 執行長黃仁勳 經常陪伴川普左右。黃仁勳近日因多起婚外情遭揭發而被迫卸下執行長職務，其中一名對象是美國官員曾示警可能為中國大陸情報資產的女性。川普仍力挺黃仁勳。CNN分析認為，背後原因包括川普個人的性格與經歷，以及輝達在美國AI產業的關鍵地位。

川普和副總統范斯16日都堅稱，目前尚不清楚黃仁勳的婚外情對象黃樂是否為間諜。中國已否認相關報導。不過，輝達晶片廣泛應用於美軍，對美國在新型態戰爭中建立優勢至關重要，也是美中AI競爭的關鍵。川普認為，這場競爭將決定哪個國家能在超級強權之爭中勝出。

因此，輝達事件不只是一般企業醜聞，一旦黃仁勳遭情報機構利用或被掌握把柄，可能帶來重大國安風險。不過，川普的總統任期有其獨特之處，政府政策與行動往往看似不是經過有組織的決策程序，而是源於他個人的性格與經歷。川普有時也會對妨礙施政優先事項的不利事實不以為意，這或許能解釋他對黃仁勳醜聞漫不經心的反應。

川普不只是為黃仁勳辯護，16日更公開支持他重返輝達執行長職位。川普力挺黃仁勳，其中一種解釋是黃仁勳的處境與川普自身經歷有所呼應。川普經常給人一種印象，認為有權有勢的富豪不必遵守與一般人相同的規則和道德標準。2016年曝光的「走進好萊塢」（Access Hollywood）錄音中，川普曾被錄到對女性發表猥褻言論。這起醜聞原本似乎會斷送他的政治生涯，結果卻凸顯他長期以來的一項特殊本領：不必承擔後果。

川普不願看到個人不當行為帶來的後果，可能並非他支持黃仁勳復職的唯一原因。黃仁勳是一名鼓舞人心的領導者，也透過提供資金與貸款，扶植AI產業的許多其他公司。這位「晶片之王」幾乎已無可取代。

然而，川普支持黃仁勳最關鍵的原因，可能與一項重要的全球變化有關。CNN指出，黃仁勳是少數幾位AI超級巨頭之一。這些巨頭憑藉產品、財富與權力，成為地緣政治角力中極具影響力的非國家行為者。他們並非經由選舉產生，也難以受到問責，但其革命性技術正在改變全球人類的生活。

輝達更與美國經濟命運緊密相連，不僅是美國市值第二高的企業，也推動了川普第二任期前兩年的AI股市淘金熱。隨著醜聞延燒，輝達股價持續下跌。如果危機拖累整體股市，對美國經濟，以及川普已經受損的總統任期與歷史評價而言，後果將難以估量。

這場風波也開始像華府那些曠日持久、不斷擴大的政治風暴。川普已陷入為聲譽受損的企業高層辯護的處境，白宮周邊可能存在間諜活動的疑雲也持續成為媒體焦點。

此外，輝達事件還引發川普內閣衝突。財政部長貝森特上周指控商務部長盧特尼克未能阻止中國取得輝達AI晶片，導致兩人爆發爭執。川普16日回應：「一種看法是，你不想冒犯中國。我們與中國的關係非常好，你不想冒犯他們。另一種看法則是乾脆不擇手段，做你必須做的事。我不能說哪一種是對是錯。我們會再告訴你們。」

CNN指出，川普模稜兩可的回應只會加深外界對政府內部缺乏領導的印象，也與他AI政策「擊敗北京」的核心原則形成明顯矛盾。隨著醜聞擴大，川普含糊其詞的回答，也將激起民主黨調查人員的興趣。民主黨人正迫不及待想利用新取得的國會多數席次，調查白宮西翼涉嫌貪腐的問題。

CNN最後指出，黃仁勳醜聞提出了一個更根本的問題：AI是否已對美國戰略目標與國家安全如此不可或缺，以致無論這些技術的創造者做了什麼，都成了不可取代的人物？