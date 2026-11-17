聯合航空16日因技術問題取消21架次幹線航班、延誤600架次航班。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合航空16日發生技術故障，造成部分航班延誤與多項營運系統受影響，公司事後表示已修復，且目前沒有跡象顯示與網路安全有關。

聯合航空 (United Airlines)因技術問題導致16日下午起飛航班延誤，該公司後來說問題已經解決。

13日才發生聯邦航空總署(FAA)下令所有航班停飛事件，因新安裝的路由器發生故障導致老舊的空中交通管制系統不堪負荷，導致航空交通受阻數日；各家航空公司周末過後的航班才開始恢復正常，就傳出聯航又有問題。根據航班追蹤網站FlightAware的數據，截至16日下午聯合航空當天的營運原本還算平順，僅取消了21架次幹線航班，共有600架次航班延誤，但有多少架是與16日技術問題有關並不明。

美聯社、華爾街 日報報導，代表聯合航空機師的工會指出，這次系統中斷影響了航空公司用來與機師及其他員工溝通的工具，導致航空公司無法在起飛前向出發航班提供所需的最終載重數據。一名知情人士透露，多個營運系統均受到波及，其中包括供空服員認領班次的組員排班系統。該公司股價在盤後交易中下跌約2%。

在機師最初向空中交通管制員回報問題約一個半小時後，公司便解決了這項故障。聯合航空在一份聲明稱雖然16日下午有部分航班因該問題延誤，但已起飛的航班以及旗下區域航空網「聯航快捷」(United Express)航班並未受到影響。該航空公司也表示，「目前沒有跡象顯示這是一起與網路安全相關的事件」，並在社群媒體上為造成旅客不便致歉。

一段發布在空中交通管制員應用程式(ATC app)上的錄音顯示，休士頓的一名聯合航空機師曾向塔台請求允許停留在登機門旁，直到系統恢復運作。

聯合航空的電腦系統故障，僅是近期一連串引人矚目的科技當機事件最新一例。微軟的Outlook電郵服務也大規模中斷，微軟14日表示服務已全面恢復。16日稍早摩根大通(JPMorgan Chase)亦發生技術性問題後，數千名民眾回報無法登入美國幾家主要銀行的網路帳戶。