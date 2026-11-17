摩根大通16日因技術故障導致服務中斷，波及多家大型銀行，客戶無法登入、查詢餘額及電子轉帳等。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 摩根大通因硬體系統軟體漏洞發生技術故障，連帶影響多家美國大型銀行網銀與Zelle服務，官方強調非網攻且正修復中。

美國多家大型銀行旗下網上銀行16日服務中斷，客戶無法登入、查詢餘額及電子轉帳，據悉是摩根大通 (JPMorgan Chase)發生技術故障，波及整個金融系統。

綜合美聯社、路透等報導，摩根大通遇到一個硬體系統的軟體漏洞問題，因而發生技術故障。發言人埃萬傑利斯蒂(Joe Evangelisti)隨後聲明表示，事件與網路安全無關，系統並未受到網路攻擊。CNBC的報導也指暫無跡象存在惡意破壞。

發言人表示，部分交易處理時間延長，但客戶仍可造訪帳戶和資金，強調「不是系統性問題，其他受影響的銀行，僅限於與摩根大通交易的銀行」，這些銀行本身的服務未受到影響。為緩和市場及客戶恐慌，發言人強調已在積極排查並修復及保證資金安全性。

摩根大通這個技術故障波及旗下大通銀行(Chase)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)，美國合眾銀行(U.S. Bank)、花旗集團(Citigroup)、儲億銀行(Truist Bank)、第一資本金融公司(Capital One)、PNC銀行 等。當中以大通銀行受影響最嚴重，至16日下午該行已有近5000筆交易受影響。

客戶無法登入、查詢餘額，或透過網站、手機App轉帳，即使交易也出現延誤；支付網路Zelle也湧入大量投訴。

目前各銀行均未說明服務何時全面恢復，下次社會安全金發放日為18日(周三) ，市場期望在此日之前能解決問題，否則情況不堪設想。

值得注意的是，電子支付網絡Zelle的營運母公司Early Warning Services正是由大通銀行、美國銀行、富國銀行、美國合眾銀行、儲億銀行、第一資本、PNC銀行等七家銀行共同持有，因此任何一間出現故障即會波及其他銀行，就連花旗集團(Citigroup)也受牽連，凸顯此類共用基礎設施出現問題時，可能造成跨行及跨平台影響。

市場對事件反應迅速，涉事等銀行股價普遍下跌約2%，那斯達克銀行指數(Nasdaq KBW Bank Index)也下滑約1.7%。