聯邦法院16日撤銷川普政府實施限制國際生停留美國的新規，回復到原來規定，讓國際生可以更有彈性地規畫留學期限。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 麻州聯邦法院裁定撤銷川普政府將國際學生等停留改為4年上限的新規，認為國土安全部評估不足且越權，D/S制度因此繼續有效。

麻州聯邦地區法院16日裁定，撤銷川普政府針對國際學生、交換訪客及外國媒體代表制定的固定停留期限新規。聯邦法官塞勒(F. Dennis Saylor IV)認定，國土安全部 (DHS)未充分評估政策成本、效益及替代方案，違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act，簡稱APA)。這項裁決適用全美，原有停留制度繼續有效。

國土安全部7月17日公布新規，原定9月15日生效，計畫將F類國際學生、J類交換訪客及I類外國媒體代表的在美停留方式，由現行「身分持續期間」(Duration of Status，簡稱D/S)，改為固定期限。

依新規，F、J類持有人原則上只能停留至學業或交流計畫結束，最長不得超過四年。需要繼續留美者，必須向美國公民及移民服務局(USCIS)申請延長停留。新規也對外國媒體代表設定固定停留期限，並限制F-1學生轉學、改變學習目標及繼續攻讀其他學位的彈性。

「未充分評估成本及負擔」

塞勒指出，國土安全部雖以防止簽證濫用、維護國家安全為由推動改革，卻未充分衡量新規可能造成的行政成本與負擔，也未提出足夠理由支持相關限制。

法院指出，政府未充分考慮加強運用現有「學生及交換訪客資訊系統」(SEVIS)等負擔較小的替代方案，也未妥善回應公眾提出的重要意見。

此外，法官認定，新規對F-1學生學業選擇的限制，與學生簽證制度的性質及目的缺乏合理關聯，超出國土安全部的法定權限。

這項訴訟由美國國際教育工作者協會(NAFSA)、高等教育與移民校長聯盟(Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration)、麻州獨立大學協會及多個工會共同提出。

法院9月14日已下令暫緩新規在全美生效，聯邦政府隨後上訴。第一巡迴上訴法院11月13日同意暫停相關上訴程序，等待地區法院就案件實體作出裁決。

川普政府仍可提出上訴

16日法院撤銷整項新規，包括固定停留期限、延長停留申請要求及學業流動限制。政府仍可針對最終判決提出上訴，但上訴本身不會自動恢復新規效力。

這項裁決正值美國國際學生人數持續下降之際。美聯社16日引述國際教育協會(IIE)最新調查指出，今年秋季美國大學國際學生總人數較去年下降9%，首次入學的國際學生減少15%，研究生人數也下降15%。

調查顯示，簽證申請程序、旅行限制、留學成本及政策不確定性，都是影響國際學生赴美意願的重要因素。

提告團體對法院判決表示歡迎，指維持D/S制度，有助國際學生及研究人員順利完成學業與研究，也能減少不必要的行政負擔。

不過，D/S制度並不代表外籍學生可以無限期留美，持有人仍須維持合法身分，並遵守相關簽證及學業規定。