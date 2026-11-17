黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長後，女兒黃敏珊、兒子黃勝斌及女婿卡普雷茲在公司的角色與去留備受關注。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導指黃敏珊雖非正式高層，卻深度介入輝達公關與決策，黃仁勳離任後，她在公司內的權力與角色也引發接班與治理疑慮。

黃仁勳 辭去輝達 （NVIDIA ）執行長後，女兒黃敏珊仍任高階主管，尚未被「處置」。紐約時報報導，她曾是父親的核心幕僚，權力凌駕多名資深主管。父親離職後，她還能掌握多大權力，成為臨時執行長柯蕾絲（Colette Kress）接手後的難題。

根據10多位現任與前任員工的說法，35歲的黃敏珊正式職稱是實體AI產品行銷資深總監，實際上卻像黃仁勳的幕僚長，對行銷與公關有很大影響力，不僅參與高層會議，也定期向董事會簡報。

她積極打造、維護父親的公眾形象，2025年曾主導聘請危機公關公司Heller。根據消息人士，她認為輝達公關團隊不夠保護黃仁勳的聲譽，要求處理父親相關事務時，找Heller協助回應。去年10月紐時報導輝達與Megaspeed的業務往來，以及黃仁勳與黃樂關係密切時，她也曾要求團隊強力反駁。

黃仁勳下台後，矽谷與華爾街有人力推他復職，美國總統川普也表示不介意他回鍋；紐時提出疑問，黃敏珊會把公司利益放在前面，還是優先維護父親。

同事形容黃敏珊聰明、行銷能力出色，但她的火爆脾氣也引發爭議。

今年2月，黃仁勳臨時取消在新德里一場會議的演講，改派長期部屬普里（Jay Puri）出席。黃敏珊不滿活動準備不足，在電話會議上斥責包括普里在內的輝達員工。最後，普里打斷黃敏珊表示，如果她停止吼人，他就能回答問題。不到半年後，普里離任。

今年3月，開發者大會前，副總裁巴克（Ian Buck）沒準備記者簡報內容、打算即興發揮，傳出也曾被她當著公關團隊的面斥責。巴克是CUDA的開發者，被部分人士視為接任執行長的熱門人選。

知情人士說，黃敏珊也曾因為投資案與柯蕾絲起衝突，爭議包括她推動投資的機器人公司，以及她的夫婿卡普雷茲（Nico Caprez）洽談的資料中心交易。

紐時報導，員工估計，過去三年，黃敏珊權力擴大，已有十多名主管因為不喜歡與她共事而離職。人資部門也曾在員工投訴後，要求她接受管理方式的輔導。

紐時也關注柯蕾絲會如何處理兩位黃家成員在輝達的角色。黃仁勳的兒子黃勝斌現任機器人業務產品管理總監，他被受訪者形容為沉默寡言、專注於自己的職責；黃仁勳的女婿卡普雷茲則在2024年加入輝達後迅速升遷，現任AI基礎設施成長副總裁。

黃家成員與普里均未回應置評要求。