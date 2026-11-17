「黃親國戚」？WSJ揭黃仁勳女兒如幕僚長、女婿掌客戶融資
華爾街日報披露，黃仁勳家族多人任職輝達要位，女兒與女婿快速升遷並接近決策核心，讓這家以創辦人為中心的治理模式與國安疑慮再受檢視。
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華爾街日報披露，黃仁勳家族多人任職輝達要位，女兒與女婿快速升遷並接近決策核心，讓這家以創辦人為中心的治理模式與國安疑慮再受檢視。
黃仁勳因私人關係牽出國安及出口管制疑慮，辭去輝達（NVIDIA）執行長和董事職務，也使這家AI晶片龍頭以創辦人為核心、家族成員位居要職的治理方式受到檢視。
華爾街日報報導，輝達雖已擴張至約4萬名員工，仍採扁平組織，約60個主管直接向黃仁勳報告。他深入參與工程和營運決策，企業文化也長年圍繞他運轉。
黃仁勳的女兒黃敏珊、兒子黃勝斌及女婿卡普雷茲都在輝達任職。知情人士說，黃敏珊實際上近似父親的幕僚長，參與安排全球活動及演說；黃勝斌任職機器人部門。卡普雷茲2024年加入，今年1月升任副總裁，負責雲端業者關係及向客戶提供財務保證。
部分前主管指出，黃敏珊和卡普雷茲迅速升遷，引發內部議論。兩人能直接接觸黃仁勳，往往較早得知重大決策，也會轉達他的要求。有同事坦言，黃敏珊有時作風也很強硬，但認為她是為了完成公司的使命，這種作風也是扁平組織的產物。同事表示，輝達步調極快，完成眼前工作比其他考量更重要，而她的做法確實能推動工作。也有人說，她像個要求嚴格的主廚或教練。
黃敏珊和卡普雷茲去年曾陪同黃仁勳出席台北一場飯局，黃樂也在場。華爾街日報另報導，黃樂透過Megaspeed建立取得輝達先進晶片的管道，部分晶片後來流入大陸。不過，公開資料不足以證明北京指示採購，或晶片最終用於她丈夫康偉相關企業的資料中心。
報導主要質疑輝達過度依賴黃仁勳個人權威與家族成員參與核心職務的治理模式，認為公司雖已成長為大型企業，卻仍維持強烈的創辦人中心文化。 黃敏珊被指近似幕僚長，協助安排全球活動與演說；黃勝斌任職機器人部門；女婿卡普雷茲則負責雲端業者關係，並向客戶提供財務保證。 部分前主管認為兩人升遷太快，且能直接接觸黃仁勳，往往較早掌握重大決策並轉達指示，外界因此擔心公司人事與決策可能過度受家族影響。
精華 FAQ
報導主要質疑輝達過度依賴黃仁勳個人權威與家族成員參與核心職務的治理模式，認為公司雖已成長為大型企業，卻仍維持強烈的創辦人中心文化。
黃敏珊被指近似幕僚長，協助安排全球活動與演說；黃勝斌任職機器人部門；女婿卡普雷茲則負責雲端業者關係，並向客戶提供財務保證。
部分前主管認為兩人升遷太快，且能直接接觸黃仁勳，往往較早掌握重大決策並轉達指示，外界因此擔心公司人事與決策可能過度受家族影響。
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