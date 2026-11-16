輝達執行長黃仁勳（左）5月在台北宴請供應鏈負責人，兒子黃勝斌中場出來發放點心與飲料給場外民眾與媒體。另一場餐敘，女兒黃敏珊（圖右）也陪同。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報報導，輝達雖躍升為5兆美元巨企，內部卻高度圍繞黃仁勳與其子女運作，伴隨強勢管理、訓斥文化與家族色彩爭議。

Nvidia輝達 從電腦遊戲繪圖晶片公司轉型為人工智慧（AI）生態系統的核心，員工人數迅速增加至約4萬人。華爾街日報16日報導，輝達雖已成長為市值5兆美元的企業，骨子裡仍是一家家族企業。創辦人黃仁勳 則以要求嚴格、難以相處聞名。

黃仁勳作風強勢，但經常向人稱讚妻子洛莉（Lori Huang），一家人私底下看起來也相當親密。然而，黃仁勳最近幾周接連爆出婚外情，對象包括部分美國官員懷疑是中國情報資產的客戶公司高階主管黃樂，以及另一名任職輝達多年的高階主管，最終因此失去執行長職位。

輝達員工一致認同，公司文化一直以黃仁勳為中心，近年更逐漸圍繞他的成年子女運作，缺乏傳統的企業組織架構。黃仁勳有60名直接向他報告的主管，35歲的女兒黃敏珊（Madison Huang）實際上則擔任他的幕僚長。一名曾與黃家人共事的人表示，黃仁勳和子女在輝達受到的待遇就像「王室」。

許多輝達現任及前員工表示，至今仍對一連串風波感到驚訝。他們認為，黃仁勳富有魅力，也真心關心員工的生活，會在辦公室四處走動，親自感謝員工的貢獻。不過，也有人形容他是一名要求嚴格、難以相處的老闆，經常當眾訓斥員工，有時還會用「死人臉」（dead-face）形容員工挨罵後面無表情的模樣。

2020年退休的輝達前資深主管松格爾（Rob Csongor）則將這種直言不諱的作風視為優點，認為：「輝達之所以成功，其中一個原因就是這種知識上的坦誠。」

部分資深員工認為，黃仁勳並非一夕之間成為全球知名人物。到了2016年，他已改穿招牌黑色皮衣，後來更開始現身亞洲夜市或在產業活動中驚喜登場。與各國政府談判，也讓他的地位提升到另一個層次。近年來，他甚至有保全人員陪同出席內部會議。

黃仁勳以扁平化方式管理公司，不喜歡一對一會議，最近還將辦公室改造成寬敞的會議室，方便多人聚集。他也深入參與工程團隊及營運決策。前員工透露，他禁止員工錄製與他舉行的小型會議，最初是為了讓與會者專心聽講，後來他也愈來愈擔心資訊外洩。目擊人士表示，黃仁勳當眾斥責員工的情況愈來愈頻繁，一名輝達高階主管形容，他把員工「罵得體無完膚」（eviscerations）。

最近某次高階主管清晨會議上，就發生過類似情況。在場人士透露，資深主管特洛伊（Vladimir Troy）談到輝達資料中心建設進度延誤時，黃仁勳當眾以辱罵性言語痛斥他。一名在場主管說：「當黃仁勳這麼做時，真的讓人非常難受，簡直不可思議。」他還說：「他把輝達擺在所有人之上。」

黃敏珊曾接受廚師和侍酒師訓練，也曾在精品集團LVMH從事行銷工作。她2020年以暑期實習生身分加入輝達後迅速升遷，目前在開發模擬真實世界情境AI模型的部門擔任資深職務，也是非正式稱為「The Band」的小型高階主管團隊成員，陪同父親出席世界各地的演講活動，協助安排簡報。

相較之下，員工表示，黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）在機器人部門工作，作風比姊姊低調，一些高階主管甚至從未在工作上與他接觸。

黃敏珊的丈夫卡普雷茲（Nico Caprez）曾是滑雪選手，2024年加入輝達，今年1月升任副總裁，負責輝達與雲端運算業者的關係，以及向客戶提供財務擔保。夫妻倆迅速升遷，引發公司內部緊張關係，有時甚至會批評職位比他們高、任職數十年的主管。據前資深主管說法，兩人也利用與黃仁勳的密切關係，在與其他同事互動時取得優勢。

一些曾與黃敏珊共事的人表示，她和父親一樣，有時要求嚴格、出言貶低他人，也會辱罵員工。她同樣會稱別人為「死人臉」，還用「金魚」（goldfish）形容記不住事情的員工。員工表示，部分同事曾向人力資源部門投訴她的行為或言論，但不清楚公司是否採取行動。

不過，部分同事雖承認黃敏珊作風強勢，卻認為她是為了實現公司的使命，也是扁平化組織架構下的產物。他們表示，在輝達這樣快速運作的公司，完成工作比其他考量更重要，而黃敏珊的做法有助推動工作進展。另一些人則把她比喻為要求很高的主廚或教練。