川普總統16日搭乘「空軍一號」出席中國深圳的APEC峰會，新白宮幕僚長米勒(左)、國務卿魯比歐(右)在白宮迴廊等候「陸戰隊一號」直升機，隨行登機。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 昔日因移民政策交惡的魯比歐與米勒，如今在川普第二任期結成緊密同盟，攜手主導多項強硬政策並左右白宮權力布局。

華爾街日報15日報導，55歲的國務卿魯比歐 (Marco Rubio)與41歲的新任白宮 幕僚長米勒(Stephen Miller)原本不對盤，十多年前因為移民政策意見不合變成形同水火，如今在川普總統第二任期卻結為政治同盟，聯手推出多項重大措施，包括把無證客驅逐到薩爾瓦多、美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)等。

報導指出，同時身兼白宮國家安全顧問的魯比歐上周五(13日)正在白宮的米勒辦公室談公事，一名助理突然走進來要米勒看手機，當時川普剛在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布米勒出任白宮幕僚長。

知情人士說，米勒轉身向魯比歐說，現在自己變成他的上司，兩人大笑，旋即握手。

魯比歐與米勒十多年前因為移民政策而互槓，但如今兩人關係在川普第二任期卻是最低調卻是華府最具影響力的政治結盟之一。

這段合作關係融合了米勒強硬凌厲的官僚手腕以及盧比歐在國內外推動爭議政策的外交經驗。米勒從白宮副幕僚長升任幕僚長之後，掌握更多權力，兩人在川普第二任期剩下兩年期間將扮演主導角色，決定川普運動未來走向。魯比歐身兼國務卿與國家安全顧問雙重職務，影響力進一步擴大。

米勒妻子凱蒂(Katie Miller)曾形容，米勒與魯比歐是「鐵哥們」(besties)。她表示，米勒與魯比歐晚上通電話時，她也經常正在跟魯比歐妻子珍妮特(Jeanette)聊天。

共和黨在期中選舉慘敗之後，魯比歐問鼎白宮的政治野心再次受到外界注意。

2011年1月，身為古巴移民之子的魯比歐，靠著右翼茶黨運動(Tea Party movement)聲勢，成為佛羅里達州聯邦參議員。兩年後，他加入跨黨派的「八人幫」(Gang of 8)推動移民制度改革。然而，長達844頁的法案卻遭到立場強硬的保守派人士抨擊，其中攻擊最猛烈的反對者之一，就是共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員塞辛斯(Jeff Sessions)的國會助理米勒。

2016年3月，魯比歐宣布停止共和黨總統初選活動，米勒把拉下魯比歐歸功於自己的運籌帷幄。

消息人士回憶說，川普第一任期某次出訪期間，看到米勒與魯比歐在空軍一號交談，對於兩人能夠融洽相處感到驚訝。

報導指出，兩人在拉美議題上具有共識，昔日恩怨如今成了兩家人之間的玩笑。