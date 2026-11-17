商務部16日宣布限制高階晶片遠程算力存取。圖為加州聖荷西市輝達資料中心伺服器及晶片。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國一方面收緊遠端存取先進AI晶片的出口管制，另一方面又計畫把輝達納入AI國家隊，以強化美國AI技術對外輸出並對抗中國競爭。

商務部16日發布暫時規定，限制某些國家遠端存取先進的AI晶片與伺服器，反映Nvidia(輝達，另譯英偉達)疑似涉入中國間諜案後，美方加強審查半導體出口。這顯示黃仁勳 案情延伸擴大。

商務部在聲明中表示：「這個規定要確保無法以涉及第三國資料中心的遠端算力協定，來規避存取美國敏感科技的現行限制。」

新規定將要求須有許可，才能轉口先進AI晶片到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國。

商務部指出，先進雲端算力使得遠端存取美國AI算力系統，可能性日益提高，新規意在讓遠端存取與現行的實體存取規範，保持一致。

另外，華爾街日報引述知情人士報導，儘管輝達前執行長黃仁勳的婚外情與間諜疑雲持續發酵，川普 政府仍計畫將輝達列入由20多家企業組成的「AI國家隊」，最快一周內公布名單。入選企業的晶片等技術出口許可可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。華府希望把美國晶片、AI模型及相關產品整套銷往海外，爭取外國政府和企業採用，與中國業者競爭。

知情人士說，除輝達外，亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic也預定入選。商務部約一年前公布這項計畫，至今尚未公布名單。根據商務部網站，入選企業拓展海外業務時可獲政府支援，外國客戶也能更方便地一次採購美國業者提供的晶片、模型及其他AI產品。

知情人士說，預計由商務部長盧特尼克公布名單，但時間仍可能延後。盧特尼克16日隨川普訪中，商務部同時準備推動新規，限制晶片轉流中國。

黃仁勳婚外情被爆任職於新加坡資料中心的黃樂來往，疑似向中國提供情報的，讓美國是否應收緊晶片出口管制再成焦點。鷹派人士再度呼籲華府把國家安全擺在市占率之前。輝達晶片是最先進AI模型的運算核心，川普也曾多次稱讚黃仁勳打造出一家帶動AI熱潮的美國本土企業。

紐約時報先前報導，盧特尼克負責制定AI晶片出口管制政策，他長年經營的建達金融服務公司則與多家東南亞資料中心業者有商業往來。盧特尼克主張採取較寬鬆的管制，讓中國企業得以租用這些資料中心的算力，引發利益衝突疑慮。

川普政府去年夏天將AI技術出口列為科技策略的支柱之一，希望藉由擴大海外銷售，維持美國對中國的領先優勢。美中先前已在5G領域爭奪全球市場，華為等中國企業積極打進歐洲、拉丁美洲等地，如今競爭延伸至AI。