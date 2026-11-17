據傳黃仁勳(後)多次嘗試與國務卿魯比歐(前)安排會面，均遭婉拒。圖為兩人隨川普總統5月訪問中國。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指黃仁勳雖曾與川普關係密切，卻3度求見魯比歐未果；隨著對中強硬派抬頭，美國正加速推動新一輪晶片出口管制。

在政治影響力達到巔峰之際，Nvidia(輝達，另譯英偉達)前執行長黃仁勳 曾受邀出席國宴、定期與川普總統通話，甚至成功說服川普政府允許其公司向中國企業出售高階半導體。

然而，川普政府中卻有一名官員不願買這位科技巨頭的帳。兩名知情人士透露，儘管黃仁勳多次嘗試，卻始終無法與身兼國務卿與國家安全顧問的魯比歐 (Marco Rubio)安排會面。「華盛頓太陽報」(The Washington Sun)報導，這些要求匿名的消息人士指出，每當黃仁勳提出會面請求，魯比歐辦公室總以行程已滿或無法配合為由婉拒。

這類被視為冷落的舉動至少發生過三次，加深了輝達內部的憂慮——隨著黃仁勳逐漸成為主張美中加強經貿關係的有力聲音，美國政府內部有一股強大勢力正決心設法削弱他的影響力。

如今，隨著黃仁勳與疑似中國間諜發生婚外情的醜聞持續發酵，這股勢力正藉機推動政策轉向。黃仁勳上周在坦承婚外情後，已辭去輝達執行長一職。「華盛頓郵報」20日報導，這起爆炸性指控的核心人物正是魯比歐，他以「更為肯定的措辭」改寫了中央情報局(CIA)關於該名女子與中國情報機構關係的情資。商務部則在16日宣布，正推進由財政部與國家安全會議(NSC)「起草並主導」的對中國新晶片限制措施。

圍繞黃仁勳的爭議勢必將重塑美國的對中政策，國會對中鷹派正蓄勢待發，準備在即將交付國會表決的國防法案中納入更嚴格的晶片出口限制；川普政府內部壓力也同步升高，財政部長貝森特(Scott Bessent)已公開指責商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)放寬輝達的晶片出口管制。

川普先前對華的姿態曾令國安體系官員感到挫敗，這些官員視中國為美國主要的地緣政治對手。部分出於黃仁勳的影響力，川普對這個曾被他指控在經濟上「強暴」美國的國家採取了異常和解的語調，不僅邀請中國國家主席習近平訪問華府進行雙邊會談、撤銷最嚴厲的經濟懲罰，甚至暫停了對台軍售。

「紐約時報」曾報導，川普在聽取關於黃仁勳可能與中國間諜有染的簡報後，依然與他保持密切關係。川普16日更表示，他並不介意看到黃仁勳重返輝達掌舵。

魯比歐長期以來被視為對中最嚴厲的批評者之一，在川普第二任期就職後短短數月內，輝達內部對這位國務卿的擔憂便持續升溫。消息人士指出，2025年春季，魯比歐的幕僚否決了雙方會談的提議；類似情況在2025年夏季及今年初再度重演。國務院對此並未回應置評請求。

目前外界預期，國會將納入禁止高階晶片銷售及其他限制的新法案。中間偏右智庫「美國創新基金會」(Foundation for American Innovation)超級智慧政策主任兼首席經濟學家哈蒙德(Sam Hammond)指出，此舉可能被北京當局視為「大規模升級」。支持該法案的哈蒙德說：「盧特尼克和輝達過去是任何形式出口管制的主要反對力量。隨著他們被邊緣化，權力重心已轉向對中立場強硬得多的『魯比歐陣營』。」