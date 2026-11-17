川普總統說，不介意黃仁勳(左)復職，也不考慮撤換商務部長盧特尼克(右)。圖為黃仁勳與盧特尼克今年7月出席白宮活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普對黃仁勳復職態度轉趨寬鬆，與財長貝森特強硬要求輝達改組的說法形成對比，輝達董事會則表示目前仍聚焦調查。

川普 總統16日在準備離開白宮前往安德魯聯合基地時，被記者問及是否想看到黃仁勳 重掌Nvidia(輝達，另譯英偉達)時說，不介意他復職，認為黃仁勳汲取了深刻的教訓。川普告訴記者，許多人認為黃仁勳應該回鍋，這確實不是餿主意。

川普總統說，黃仁勳有家庭事情要處理，而且他想賣晶片，不認為黃仁勳有危及美國國安，「我們國家如今比以前更強大」、「中國在跟我們玩把戲，我們也跟他們玩把戲」。

這番話和財長貝森特此前的發言相左。貝森特前不久才告訴福斯新聞，輝達董事會必須從外部找新執行長CEO，領導層必須大幅改組，他還放話要求輝達在10天內說明公司是否縱容最先進晶片走私中國。

川普談及黃樂時說，沒人證明黃樂是間諜 。他同時強調不考慮撤換商務部長盧特尼克。他也說，可能和中國國家主席習近平討論間諜活動和黃仁勳。

黃仁勳回歸輝達的呼聲升高之際，CNBC於16日引述知情人士報導，輝達董事會目前並未考慮讓黃仁勳重掌執行長，正專注於相關調查。輝達股價盤中跌勢擴大至逾4%，費城半導體指數稍早跌幅逼近5%。

美東時間16日下午3時15分左右，輝達股價報155.58元，下跌3.8%；費半稍早盤中下挫4.9%，半導體股持續承壓。

知情人士向CNBC表示，董事會「未就讓他回任展開討論」(not in discussions to bring him back)，現階段重心是調查黃仁勳的行為，以及是否危及美國國家安全或輝達的商業機密。

英國金融時報上周末報導，黃仁勳曾與盟友討論回歸事宜。不過，Altimeter Capital創辦人Brad Gerstner於16日向CNBC表示，黃仁勳並未與他討論復出；黃仁勳的代表則於15日對相關揣測不予置評。

支持黃仁勳回任的網路連署已吸引約18萬人響應，支持者包括馬斯克、Y Combinator執行長Garry Tan及Epic Games執行長Tim Sweeney。