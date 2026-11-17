輝達董事會表示，已聘請獵頭公司，目前未考慮讓黃仁勳復職。圖為黃仁勳今年7月出席白宮活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達董事會已聘獵頭公司，明確表示暫不考慮讓遭調查的黃仁勳回任，外界同時關注柯蕾絲上任後可能縮減對AI新創的資金支持。

儘管面臨川普總統和面對部分投資人與員工呼籲讓Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)重掌執行長的壓力，輝達董事會表示，已聘請獵頭公司，目前未考慮讓黃仁勳復職。輝達目前由財務長柯蕾絲(Colette Kress)暫代執行長職務，她不認同黃仁勳任內推動的新創投資與融資交易，若輝達改變策略，市場資金不僅可能銳減，相關企業也會面臨資金困境。

黃仁勳被爆出多段婚外情且疑似涉入中國情報風波後辭職。消息人士告訴「路透」：「輝達董事會不考慮讓黃仁勳回歸，」董事會目前專注於對黃仁勳進行調查，並未討論讓他復職一事。

川普政府的態度則與輝達相反，川普總統16日表態「不介意」黃仁勳重返輝達擔任執行長。

「華盛頓郵報」16日根據川普公開的財務資訊報導，截至8月底，川普今年的交易紀錄顯示他持有價值1300萬元至6200萬元的輝達股票。

財政部長貝森特(Scott Bessent)15日表示，無論調查結果顯示黃樂是否對北京通風報信，輝達都應改聘外部人選，指輝達似乎存在「不守規矩的文化」(culture of noncompliance)，需要「徹底改革」。

「華爾街日報」指出，長期力挺黃仁勳的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)因拖延晶片出口限制，如今成為政府內部指責的對象。

輝達董事會13日發布聲明表示，已聘請獵頭公司，但尚未接觸任何候選人。

另據「每日郵報」報導，柯蕾絲接掌代理執行長後，預料將大幅縮減輝達對其他人工智慧(AI)企業的投資。

柯蕾絲向來質疑黃仁勳以輝達資金扶植AI新創並擴張產業的做法，在黃仁勳任內，輝達以晶片作擔保，與華爾街資產管理公司合作募資，過去一年參與創紀錄的129筆創投交易，帳外AI雲端協議規模達360億元。

柯蕾絲上任後，前述交易的前景轉趨不明。早在今年8月，她便因為質疑投資報酬而縮減與OpenAI俄亥俄州資料中心租約的承諾規模。

瑞士銀行(UBS)分析師艾克瑞(Tim Arcuri)近期估計，若輝達縮減融資支援，市場資金可能減少500億元以上；在利率上升之際，相關企業將面臨資金援助不足的困境。