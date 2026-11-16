目前20多所菁英大學提供入學費用即時淨價估算工具，耶魯大學是其中之一。圖為耶魯大學校園。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國多所私立菁英大學推出學費計算器與即時淨價工具，讓學生依家庭財務快速估算實付金額，凸顯標價雖高但多數人實際負擔遠低於想像。

全美各大私立菁英大學令人嚮往，卻因學費昂貴而顯得高不可攀；不過，多家學校紛紛推出費用計算器清楚列出學雜費，名義上費用雖動輒超過9萬元，多數學生實付費用其實遠低於此，甚至不少人無需支付任何費用。

「今日美國報」報導，賓州大學(University of Pennsylvania)最近推出計算器，學生根據各自家庭財務和校方助學政策推估實際學雜費；布蘭迪斯大學(Brandeis University)也推出類似工具Faye 計算器，根據稅務數據、成績單和其他因素進行個人化的入學費用估算。

此外，目前20多所菁英大學提供即時淨價估算工具，耶魯大學 (Yale University)是其中之一，根據家庭收入顯示學生實付入學費用。

各校計算器可讓學生了解可能不需要付全額學費。

許多資訊顯示私校學雜費和生活費加起來高達9、10萬元，讓人誤以為非得付這麼多錢；全美數十所學費最高的大學承諾提供助學金，但許多家庭總以為自己收入太高，無法讓孩子享用高額助學金。

事實上，須付全額學費的學生為數很少。美國大學理事會(College Board)數據稱，2026-2027學年私立大學學生獲助學金後的平均費用僅3萬8540元。

學費昂貴的大學助學金相對慷慨。賓大學費、雜費和生活費標價約9萬9000元，但校方承諾滿足所有學生全部經濟需求，每年助學金平均7萬7000元。賓大承諾將為年收入不超過20萬元的家庭支付全部學費；另有幾所頂尖大學也提供類似的學費資助。

賓大10月公布推出費用計算器提高助學金申請透明度；申請者須填入家庭稅務表格若干項目、家庭規模、婚姻狀況和目前讀大學的人數等等。布蘭迪斯大學的助學金制度較複雜，學業成績也納入考量，5月推出全新計算器根據報稅表和高中成績單產生個人費用估算，約九成學生獲獎助學金。

耶魯大學即時淨價估算器2025年推出，幾秒鐘內完成估算，只要輸入家庭年收入便可查看收入相同家庭實付入學費用範圍，以圖表顯示，年收入最多10萬元的家庭圖表線位於零，校方承擔全部入學費用。該校2026-2027學年入學費用標價9萬4100元。