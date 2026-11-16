今年各大學註冊的國際學生人數較去年減少了9%，首次赴美的新生人數降幅更高達15%。圖為位於紐約市的哥倫比亞大學羅伊紀念圖書館。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府嚴審簽證與收緊OPT等措施，導致今年美國大學國際學生註冊數減少9%，新生更少15%，並已衝擊多所高校財政。

最新調查顯示，來美國留學的國際學生持續減少，今年各大學註冊的國際學生人數較去年減少了9%，首次赴美的新生人數降幅更高達15%，馬上受影響的是大學的財政來源。

美聯社報導，國際教育協會(Institute of International Education，IIE) 16日公布最新調查結果，來美國際學生人數大減，最主要是川普 政府持續出台的各種嚴限留學簽證 ，以及重塑高等教育體系等措施所致。

例如去年國際學生註冊人數下滑，被畢業後留美做臨時工作的學生局部抵消，但國土安全部 (DHS) 提出新規，大學要為每名參加「選擇性實習訓練」(Optional Practical Training，OPT)項目的學生，繳納7萬元費用。儘管規定尚未最終敲定，但今年秋季參加OPT的學生人數下降了6%，原因是校方一定會將費用轉嫁給參與的學生。

還有的是川普政府要終止數以千計國際學生的合法身分，甚至拘留及驅逐，更規定在未經聯邦政府批准下，國際學生不能在美國停留超過4年，儘管已被聯邦法官阻止，但對國際學生而言仍然如頭上懸刀。

美國仍然是全球國際學生的首選留學目的地，但多家大學表示，川普政府的種種措施已造成嚴重影響。在2025-2026學年，中國學生減少4%，印度學生則減少6%。

IIE 今秋對800多家大學展開調查，其中 88% 的大學將入學人數下降歸咎於簽證申請流程，70% 將原因歸咎於旅遊限制；95%的學校預測若OPT機會有限，國際學生或會轉往其他國家留學。

研究也發現，政治並非國際學生大減的唯一原因，由於全球各大學競爭加劇、美國留學成本的不斷上漲也是原因之一。

美國的大學大量招收海外學生，將學費收入列為重要財政來源，在國際學生銳減下，已給部分大學造成巨大衝擊。

例如克利夫蘭州立大學(Cleveland State University)國際學生人數兩年內下降46%，從2025年秋季的1542人降至今年秋季的828人，今年入學新生更不到50人，估計讓學校預算減少200萬至400萬元。