輝達創辦人兼執行長黃仁勳2025年5月6日出席在美國加州比佛利山莊舉行的米爾肯研究院全球年會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 雖然黃仁勳獲員工、投資人與川普等多方力挺，但路透指出輝達董事會無意讓他回任，外界則因法律、道德與中國關係風險而偏向另覓接班人。

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳 因涉及員工的婚外情及疑似與中國大陸情報機構有關聯的外遇事件而被迫辭職，數日來要求他回任的聲浪持續升高。但3名知情人士向路透透露，輝達董事會並未考慮讓他重返執行長職位。華爾街分析師也認為，黃仁勳回任的機率不高。

路透與哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，黃仁勳的影響力遍及公司員工、股東、矽谷、台灣供應鏈及華府，部分員工對他尤其忠誠。目前已有超過18萬200人連署要求黃仁勳回任，包括數千名自稱輝達員工的人。馬斯克也公開支持，美國總統川普 則表示，不介意看到黃仁勳重新擔任執行長。Atreides Management與Altimeter Capital Management等投資機構的代表也呼籲輝達，在事實釐清前不要急著找人取代黃仁勳。

不過，一名知情人士向路透表示：「輝達董事會沒有考慮讓黃仁勳回任。」另一名直接了解董事會想法的消息人士則向CBS新聞透露，董事會成員不僅無意讓黃仁勳回任執行長，也不打算讓他以其他任何職位重返輝達。

2名知情人士向路透表示，美國情報機構仍在釐清黃仁勳婚外情對象黃樂與中國國家安全部的關係有多深，以及她可能向北京傳遞哪些資訊。據這些人士透露，現有證據顯示，黃樂可能是向中方提供情報的線民，而非受過完整訓練的間諜。

外界也質疑，輝達銷往新加坡及其他亞洲國家企業的晶片，繞過美國出口管制，最終流入中國。美國財政部長貝森特已呼籲輝達從外部尋找下一任執行長，認為公司需要「大幅改組」。支持黃仁勳的聲浪不斷擴大，使原本的企業接班問題演變成一場考驗：輝達能否擺脫這名創辦人的影響力。

公司治理專家與部分投資人警告，在調查完成前讓他回任，可能使公司面臨新的風險。獨立科技研究員溫莎（Richard Windsor）預期，在調查尚未有結果前，輝達大型機構投資人會反對黃仁勳回任，因為這可能帶來法律風險與不確定性。

溫莎指出，大型機構投資人「非常厭惡風險」，但他個人認為，黃仁勳回任最終對輝達股東更有利，因為他與客戶及供應商關係深厚，尤其是負責製造輝達最先進晶片的台積電。

Yorkville Ives知名科技股分析師艾夫斯（Dan Ives）也認為，黃仁勳回任的可能性不高。他在給投資人的報告中表示：「考量法律、董事會與華府的審查、道德判斷及與中國錯綜複雜的關係等問題，我們認為，討論讓聲譽受損的黃仁勳重返輝達，簡直荒謬。對公司而言，最好的出路是聘任外部人士擔任新執行長，或由柯蕾絲接任。」