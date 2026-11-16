「股神」巴菲特。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 巴菲特宣布捐出約54.7億美元波克夏股票給4個家族相關基金會，並強調未來仍將逐年加碼捐贈，持續推動慈善。

「股神」巴菲特 （Warren Buffett ）宣布捐出價值約54.7億美元的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股票，分配給與家族有關的4個基金會，這筆捐款規模較去年感恩節 增加逾4倍，他並透露，明年捐款金額還將進一步提高。現年96歲的巴菲特表示，自己一生受到許多無私善意幫助，希望透過持續捐贈，將這份善意傳遞下去。

People雜誌報導，巴菲特11月16日透過波克夏海瑟威官方網站發布聲明，宣布將捐出6150股A類股票，轉換為922萬5000股B類股票，再分配給4個基金會。

其中，369萬股將捐給以已故妻子蘇珊湯普森巴菲特（Susan Thompson Buffett）命名的蘇珊湯普森巴菲特基金會，主要協助內布拉斯加州大學生取得獎學金。其餘股票則由謝伍德基金會（The Sherwood Foundation）、霍華德巴菲特基金會（The Howard G. Buffett Foundation）及NoVo基金會平均分配，這3個基金會分別與巴菲特的3名子女有關。

巴菲特表示，這項捐贈是他長期計畫的一部分，目標是逐步捐出自己持有的所有波克夏股票，並讓各基金會每年增加慈善補助金額。

他在聲明中寫道：「去年感恩節，我曾寫道，善意不需要花費，卻無價。一年後，我只想補充一點，善意會不斷累積，產生複利效果。」

巴菲特也肯定3名子女長年投入慈善事業，表示：「我的孩子們數十年來一直深思熟慮地捐助值得支持的公益事業，我對他們的能力及忠誠度有100%的信任。」

根據富比世估算，這次捐贈股票價值約54.7億美元，超過去年感恩節捐款規模的4倍。巴菲特目前身價估計約1684億美元，在富比世即時全球富豪榜排名第7。

巴菲特也藉著感恩節向大眾呼籲：「感謝你生命中一位無私付出的人。」他接著說：「更好的做法，是成為別人的恩人。」