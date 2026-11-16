紐時：黃仁勳瞞婚外情逾1年 女兒曾幫滅火 施壓公司反駁報導

紐約時報報導，黃仁勳的婚外情保密至少一年以上，而在紐時報導期間，黃仁勳的女兒黃敏珊（中）則代表輝達與紐時交涉，她事先是否知情，引人猜測。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導稱黃仁勳隱瞞與被指涉中情的黃樂婚外情逾1年，女兒黃敏珊曾協助危機處理，最終他坦承後在董事會緊急會議後辭職。

紐約時報 15日報導，晶片巨頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 隱瞞與被認為是中國女間諜的新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管黃樂婚外情長達一年，最終導致從執行長職務下台。黃仁勳女兒黃敏珊(Madison Huang)平日在輝達扮演父親幕僚長的角色，紐時記者2025年9月打電話詢問黃仁勳與黃樂是否過從甚密，黃敏珊後來要求輝達公關部門強力反擊，反駁紐時報導，輝達還找來專門處理政商名流危機的海勒公關公司(Heller)協助。

美國情報部門認為黃樂是中國情報機構的線人(asset)，向北京提供情報的同時與黃仁勳發生婚外情。知情美國官員說，紐約時報2025年10月報導Megaspeed涉嫌走私晶片到中國而遭調查之後，輝達依然與Megaspeed保持業務往來，黃仁勳與黃樂的外遇關係也繼續維持。

紐時記者2025年9月打電話詢問黃仁勳與黃樂的關係之後，黃仁勳情緒顯得焦躁。輝達員工透露，有時候脾氣會像火山爆發的黃仁勳，當時急著想弄清楚紐時到底知道多少內情。

知情人士說，當時黃仁勳並沒為否認與黃樂相識，但他對兩人關係並不單純的傳聞相當惱火。

輝達隨之展開手段強硬的辯護行動。黃敏珊向輝達公關部門施壓要求反駁，而且找來海勒公關公司擔任外援，強調黃仁勳與黃樂只是單純業務往來。接下來13個月裡，黃仁勳持續堅持這套說詞，紐約時報上個月報導美國已掌握情報顯示黃樂暗中為中國最高情報機關效力之後，他也沒有改口。

黃仁勳對身邊人士說，這是他第一次知道美國政府一直在監控他與黃樂的關係。

周三，紐約時報記者致電黃仁勳，詢問他第二次婚外情的情況。這次的對象是他的一位轄下主管。

黃仁勳辭職之前，隨著桃色風暴越演越烈，輝達再次找來海勒公關幫忙滅火。

直到上周末，有關這段地下情的最新爆料，黃仁勳終於向輝達法務長泰德(Tim Teter)坦白自己確實跟黃樂有染。泰德前往黃仁勳位於加州伍塞德(Woodside)的住家詢問黃仁勳，黃仁勳才坦承一切。當時黃敏珊正搭機前往南韓，原訂要參加一場AI活動並會見當地重要人士。但她剛抵達便獲悉消息，臨時取消活動，立即返美。

在輝達董事會召開緊急會議後，不到24小時，黃仁勳就辭職了。

紐時的報導指出，國務卿魯比歐在今年稍早整理這份監控報告，5月川普總統訪問中國時，原先並沒有邀請黃仁勳同行，但川普在看到新聞後，臨時把黃仁勳叫到阿拉斯加會合。魯比歐當時曾向川普報告黃仁勳與由中國情報人員接觸的事，但川普並不太在意。