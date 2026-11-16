黃仁勳兩面交好 建立「後門管道」滿足中國晶片需求

即使美國政府強力圍堵高階晶片流向中國，但輝達晶片仍能透過特殊管道被中國所用。圖為黃仁勳訪問北京時，被媒體團團圍住訪問。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳一方面遊說華府維持對中銷售，另一方面在亞洲建立供應網，讓輝達晶片疑似透過新加坡、馬來西亞等地持續流向中國。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)共同創辦人黃仁勳 一直積極滿足中國客戶對美國晶片的旺盛需求，建立了一個亞洲合作夥伴網路，另一方面則與川普總統交好、遊說華府，以確保對中銷售管道保持開放。即使華府祭出管制，中國仍迅速抓住川普未能封鎖的漏洞，透過走私或在馬來西亞等地興建數據中心以獲取這些晶片。

華爾街日報報導，黃仁勳與新加坡數據中心公司Megaspeed高層黃樂的桃色風波威脅到他在亞洲建立的生態系統。輝達公布截至今年7月26日的六個月內，在中國收入為124億元，占其全球收入的7%，但分析師表示還有數十億元營收可追溯至中國客戶。做空機構Culper Research估計，輝達上個財年超過20%的營收來自中國市場。

華爾街日報取得的紀錄顯示，Megaspeed在2024年3月至2025年6月期間安排向中國企業運送價值近120億元的輝達高階晶片。出貨紀錄顯示訂單數量高達數十萬顆晶片，不過並未顯示實際交付的晶片數量或來源。

2023年12月，時任商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表明美方政策就是絕不能讓中國獲得這些晶片。中國企業迅速找到了繞過這項政策的兩條最佳途徑：走私和遠端存取。今年3月的一起案件得以一窺中企的走私策略，美國指控輝達長期合作夥伴美超微電腦公司(Super Micro Computer Inc.)的台裔共同創辦人廖益賢與其他人合謀，將伺服器運往一家東南亞公司，然後再轉運到中國。

根據聯邦起訴書，當美超微的稽查人員要求前往這家東南亞公司的工廠以確認該公司確實持有所訂購的伺服器時，伺服器其實早已被運往中國，為了騙過稽查人員，涉案人員安排搭建一座假的伺服器倉庫，假裝裡面存放著搭載輝達晶片的伺服器，甚至使用吹風機撕下並重新貼上伺服器的序號標籤。

2025年5月，川普政府撤銷了拜登政府限制東南亞及其他地區國家晶片進口數量的計畫，自此中國境外的數據中心可以自由進口輝達晶片，並將運算能力出租給中國客戶。美國政府曾表示將採取替代限制措施，但18個月過去至今仍未兌現。

東南亞的數據中心公司發現，一旦能夠取得輝達晶片，中國市場的需求就永無止境。新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)研究員蔡鎮燊(James Chai)在最近的報告中指出，馬來西亞已吸引了超過340億元的數據中心投資，其中大部分來自美國和中國企業。數據中心業內人士表示，馬來西亞有望成為維吉尼亞州外的世界第二大數據中心樞紐，這裡將遍布頂尖輝達晶片，供中國人工智慧公司挑戰美國的主導地位。

紐約時報15日報導，像新加坡Megaspeed這樣的公司合法地購買美國晶片，並建造人工智慧資料中心，將運算能力出租給中國公司，美國政府懷疑其方式違法。輝達在新加坡的銷售額持續成長，到去年夏天，新加坡占輝達季度總銷售額的22%，即100億美元，成為僅次於美國的第二大晶片採購地區。