Megaspeed：黃樂已於去年8月離職 公司啟動內部調查

Magaspeed聲明指黃樂(黃衣者)早於去年8月離職，近日有多張黃樂與黃仁勳的合照流出。圖為兩人2024年在台北共舞。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Megaspeed表示黃樂已於2025年8月30日離職，並強調公司配合美國出口管制審查、聘請外部律師展開內部調查，相關晶片轉運與間諜疑雲仍待釐清。

新加坡雲端運算公司Megaspeed 15日發表聲明，與Nvidia輝達 (另稱英偉達)前執行長黃仁勳 傳出婚外情的中國籍女子黃樂早已於2025年8月30日離職。

美聯社報導，Megaspeed強調業務合法合規，極度重視美國出口管制法規，已配合美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security)的檢查，同時宣布已聘請外部法律顧問展開內部調查。

此前，紐約時報報導，美國官員懷疑黃樂是中國間諜，企圖影響黃仁勳讓中國更容易取得輝達高階晶片。

華爾街日報與科技媒體The Information更揭露，Megaspeed在2024年3月至2025年6月間，安排將價值近120億元的輝達高階晶片運交中國企業；黃樂更利用與黃仁勳的關係取得「輝達雲端合作夥伴」優先資格，其家族企業網絡轉運24萬枚H100、H200及A100晶片進入中國，價值至少75億元，背後大客戶則是阿里巴巴。

隨著審查加劇與兩人婚外情曝光，輝達12日宣布黃仁勳辭去執行長。不過，司法部長布蘭奇(Todd Blanche)與川普總統均表示，美方尚未正式認定黃樂是否為間諜；北京當局則駁斥相關指控，強調毫無根據。

事實上，新加坡政府早於2025年2月便針對Megaspeed展開調查，一度約談黃樂並扣留護照，最終因證據不足結案。該公司前身為中國遊戲商第七大道(7Road International)，2023年更名並將股權轉給新加坡商人陳永邦(Tan Yong Pong，又名James Tan)；但做空機構卡爾珀研究(Culper Research)今年5月指稱黃樂仍是Megaspeed幕後老闆，且該公司總資產在2024年暴增約90倍至近30億元。

另一方面，新加坡數碼發展及新聞部長楊莉明(Josephine Teo)於12日訪問華府，與白宮科技政策辦公室主任克拉西奧斯(Michael Kratsios)及常務副國務卿蘭道(Christopher Landau)會談時，雙方承諾將繼續就Megaspeed一案等相關事宜，繼續保持溝通。