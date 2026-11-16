FT：黃仁勳考慮回鍋 矽谷大咖組「戰情室」幫忙遊說

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達共同創辦人黃仁勳，正在考慮「復出」續任輝達執行長。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： FT報導，黃仁勳在婚外情風波後考慮重返輝達，矽谷名流與員工掀起連署支持，但華府與董事會態度仍充滿變數。

英國金融時報(FT)引述知情人士報導，Nvidia輝達 (另稱英偉達)共同創辦人黃仁勳 在因婚外情風波而離開輝達後，矽谷 持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋，如今有「人工智慧(AI)教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。

FT引述多名知情人士指出，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。

黃仁勳的其中一名盟友透露，正在組建由矽谷主管組成的「戰情室」，遊說輝達讓黃仁勳回歸，並試圖爭取白宮的支持，「除了前沿AI實驗室之外，科技圈重量級人物都喜歡仁勳」，且這些行動都擁有黃仁勳的支持。輝達發言人與黃仁勳發言人都拒絕置評。

呼籲讓黃仁勳回歸輝達的聲浪，周末持續升溫。一封希望黃仁勳重返輝達的線上請願書，已吸引超過15萬人聯署，包括特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)，以及Epic Games執行長史威尼(Tim Sweeney)。黃仁勳也仍擁有部分員工的強力忠誠，在他宣布請辭後，多名員工已公開呼籲讓他回鍋，並加入連署行列。

不過，讓黃仁勳復職的行動，可能遭到華府關鍵政策官員的反彈。財政部長貝森特(Scott Bessent)15日表示，在黃仁勳離開後，輝達需要「大幅改組」領導階層。

而且，黃仁勳的盟友也不確定要如何恢復黃仁勳的聲譽。一名參與推動他復職的人士坦承，「和下屬有染，是可以被開除的違規行為」。

此外，他與新加坡Megaspeed前主管黃樂的婚外情，也已使外界加強檢視輝達的法遵措施，尤其是Megaspeed出售輝達晶片的亞洲客戶，可能與中國有關聯。

相較於其他創辦人兼執行長，黃仁勳沒有輝達的控股權，因此無法推翻董事會的任何決策，他也正面對由代理執行長柯蕾絲(Colette Kress)領導的董事會與管理團隊。

FT已報導，輝達董事會已接洽安謀(Arm)執行長哈斯，作為潛在接班人，輝達董事會則表示，還沒未啟動任何「正式」程序。

輝達股東Altimeter資本公司創辦人葛斯特納(Brad Gerstner)和Atreides管理公司主管貝克(Gavin Baker)，13日向輝達董事會發布公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳可能回歸」，認為「黃仁勳長期領導所取得的超凡成功，以及最近與他卸任相關事件的龐大不確定性」，都是能寬容處理的理由。