受嚴格反DEI州法影響 佛州城市取消年度聖派翠克日和同志遊行

為慶祝聖派翠克日，波士頓餐館以綠色三葉苜蓿改裝布置。(記者唐嘉麗／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州德爾雷灘因應即將生效的反DEI州法，宣布取消明年聖派翠克節遊行與年度同志大遊行，引發民怨，也遭州政府指為刻意政治操作。

佛州 一項反多元、公平及包容(DEI)的法律將於明年元旦正式生效，棕櫚灘郡(Palm Beach County) 海濱城市德爾雷灘(Delray Beach)率先宣布響應，取消明年的聖派翠克節(St. Patrick's Day) 遊行以及年度同志 大遊行。但有關做法，遭共和黨 州政府指責為「蓄意惡搞」的政治伎倆。

共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)全力進動的州參議會第1134號法案，早前獲通過及簽署成法，將於2027年1月1日正式生效，明確禁止郡、市政府、公共承包商及受政府資助單位，使用納稅人資金舉辦及贊助與DEI相關活動。

國家廣播公司(NBC)新聞報導，德爾雷灘市府聲稱在檢視該法案後，決定取消已有60年歷史的聖派翠克節慶祝活動，年度同志大遊行一併停辦。成為佛州第一個因應法案生效而取消相關活動的城市。

德爾雷灘市府在臉書宣布，由於新法案「對涉及DEI活動的市政資金、宣傳及官方行為施加了限制」，「市政府認定須依法不得組織、資助或推廣此類活動。」

市府強調，儘管市政府不能再資助此類活動，但民間團體仍可舉辦或贊助此類活動。

但有關決定招來不少市民強烈不滿，市長卡尼(Tom Carney)隨後又在臉書發文，聲稱市府正與多個團體緊密合作，爭取2027年聖派翠克節遊行如期舉行。

卡尼的帖文又說，聖派翠克節活動已深深植根於德爾雷灘社區，市府收到大量市民的帖文及電郵，說明這個活動對社區的重要性。不過帖文沒提及是否設法保留同志大遊行。

對於德爾雷灘市府取消相關活動的做法，NBC 記者向州政府查詢是否誤解了新法例，州長德桑提斯的發言人則指責德爾雷灘官員是「惡意遵守規定」。

帖文指，「他們的做法並非佛州法律的強制要求，而是為了表達某種政治觀點，多年來，我們已經見識過這種伎倆，真是屢見不鮮。」。

德桑提斯有可能角逐2028共和黨總統候選人，多年來他一直反對 DEI，早在2023年已簽署法案，取消佛州公立大學院業DEI計畫的經費。