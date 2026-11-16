2027羅德獎學金揭曉 3華裔青年獲殊榮 美32人出線

(左起)杜心羽、林昱佳和Jupiter K. Huang。(取自大學官網、領英)

享有國際聲譽的羅德獎學金(Rhodes Scholarship)14日公布2027年度美國獲獎名單，全美共有32名優秀學子脫穎而出，其中包括芝加哥 大學華裔 學生杜心羽(Michelle C. Du)、耶魯大學 台裔學生林昱佳(Asuka Koda)，以及畢業於喬治城大學、曾在中國廣州成長的Jupiter K. Huang。三人分別在人工智慧、科技隱私、公共衛生及國際安全等領域展現研究成果，預計2027年秋季前往英國牛津大學深造。

羅德獎學金基金會表示，今年全美共有1006名獲大學推薦的候選人角逐，最終選出32人，來自22所大學。獎學金將資助獲獎者赴牛津大學攻讀研究所課程。

杜心羽就讀芝加哥大學。(取自芝大官網)

就讀芝加哥大學四年級的杜心羽，來自維吉尼亞州維也納市(Vienna)，主修資料科學及法律、文學與社會雙學位，研究重點為政府蒐集及使用個人資料的方式，以及人工智慧(AI)技術對隱私與公民自由的影響。

杜心羽曾參與芝大法學院的資料生態研究計畫，並在華府布魯金斯研究所(Brookings Institution)實習，研究監控科技與資料使用問題，也曾協助撰寫提交國會的證詞。

她在芝加哥華埠參與華埠團結更好聯盟「教長者使用智慧手機」的社區服務時，發現許多居民缺乏了解AI技術的資源，因此創辦DemystifyAI計畫，透過工作坊及教育課程，協助社區民眾認識人工智慧的用途與風險。

杜心羽表示，目前社會對政府如何運用民眾個人資料仍缺乏充分監督，她希望透過法律與科技研究，建立更負責任的資料治理制度。她計畫在牛津大學攻讀網路社會科學碩士及社會法律研究哲學碩士，未來投入公共利益、隱私與科技法律工作。

林昱佳就讀耶魯大學四年級。(取自耶魯大學官網)

就讀耶魯大學四年級的林昱佳，出生於日本東京，父親林昌模來自台灣。林昱佳畢業於紐約市布朗克斯科學高中，讀耶魯期間，林昱佳曾在時任副總統賀錦麗的白宮辦公室暑期實習，並於2026年獲得杜魯門獎學金(Truman Scholarship)。

林昱佳在耶魯大學數位倫理中心(Yale Digital Ethics Center)研究人工智慧在醫療體系的應用，探討新科技如何影響醫療服務及相關倫理問題。

她同時擔任CNN健康與科學新聞撰稿人，已發表數十篇文章，並參與電視新聞製作。在校期間，她也曾領導歷史悠久的學生科學刊物「耶魯科學雜誌」(Yale Scientific Magazine)。

林昱佳計畫赴牛津大學攻讀網路社會科學碩士，以及國際衛生與熱帶醫學碩士，結合數學、哲學、人工智慧與公共衛生研究。

Jupiter K. Huang畢業於喬治城大學，取得外交事務學士及安全研究碩士學位。(取自領英)

另一位華裔獲獎者為Jupiter K. Huang，他曾在中國廣州及新澤西州成長，目前居住於維吉尼亞州阿靈頓。他畢業於喬治城大學，取得外交事務學士及安全研究碩士學位。

Huang目前在美國能源部所屬國家核子安全局(National Nuclear Security Administration)擔任研究員，研究領域涵蓋國家安全與新興科技。

在喬治城大學求學期間，他曾發表經同儕審查的國家安全研究論文，並擔任「喬治城安全研究評論」(Georgetown Security Studies Review)編輯，也參與校內桌球社團競賽。

他計畫在牛津大學攻讀國際關係博士學位，持續研究國際安全及科技發展相關議題。

羅德獎學金創立於1902年，是歷史悠久的國際研究所獎學金之一，遴選標準除學術成就外，也重視領導能力、品格及公共服務。2027年度美國獲獎者預計於明年10月進入牛津大學就讀。