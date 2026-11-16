堵黃仁勳回任？貝森特：Nvidia須從外部找新CEO

財政部長貝森特（左二）15日接受福斯訪問時畫下紅線，要求輝達執行長人選必須從外部找，公司管理層也必須重整。圖為貝森特與輝達前執行長黃仁勳（後中）今年5月隨川普總統訪問中國。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 貝森特公開要求輝達在黃仁勳離任後改由外部找新CEO，並在10天內交代出口合規與企業文化疑慮，凸顯美方對晶片流向中國的強硬態度。

美國財長貝森特 15日接受福斯新聞「星期天早上談未來」（Sunday Morning Futures）節目訪問時表示，Nvidia輝達(另稱英偉達)需要從外部尋找新的執行長。

財長質疑輝達讓先進晶片出口中國 限期10天說明

他還說，輝達須對領導層進行「徹底改組」，審查該公司是否遵循出口限制，至關重要，「我們會看看輝達是否故意忽視警告訊號」，「黃樂（Alice Huang）是不是間諜，對我來說並不重要」。

「我想反覆探討一下輝達的企業文化，他們是否為了提升營收和利潤，強行推動這些看似非法的銷售？我認為輝達董事會和外部律師十天內應提出答案」。

貝森特15日表示，輝達（NVIDIA ，或稱英偉達）執行長黃仁勳 11月12日突然辭職後，該公司必須「從公司外部」尋找新的接任人選。這顯示貝森特對輝達現有高層和董事會缺乏信任，並要查到底的態度。

貝森特（Scott Bessent）15日在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「星期天早上談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：他認為，輝達董事會在尋找新領導人時，必須從公司外部尋找。單就公司內部發生的事情來看，他們需要大刀闊斧整頓。

貝森特也表示，輝達董事會及外聘法律顧問必須在未來十天內回答有關公司遵守出口限制規定的企業文化相關問題。

福克斯該節目主持人正是曾在川普第一任期擔任白宮國家經濟委員會主任的庫德洛，他開門見山問，「為什麼這家由據稱是中國間諜的人所運營的新加坡公司（指Magaspeed）沒有被列入商務部的實體清單？如果被列入該清單，輝達就無法向其出口晶片及其他材料了。

庫德洛問，當時財政部、貿易代表辦公室、國務院以及戰爭部都主張將其列入實體清單。他記得川普總統曾就此發布過行政令，但不知為何，該公司最終還是沒能出現在清單上。他質疑商務部到底是怎麼回事？

貝森特回答說：「商務部內部的工作就留給商務部去（回答）吧。但我認為更重要的一點是，要審查輝達是否曾有一個繞過美國出口限制的合規文化。那麼，輝達是否牽涉其中？是在哪個層級環節的問題？」

貝森特說：「畢竟，這些是空殼公司非常明顯，而且它們當時正被調查。輝達是否利用他們作為變通方法，向中國出售晶片？我想，我們終會看到答案。」

在先前別的訪談中，當被問及是否認為輝達最尖端的處理器已透過Megaspeed作為中轉流入中國時，貝森特回答：「我認為該體系中存在大量外洩情況，我們正持續努力堵住這些漏洞」。

對盧特尼克提質疑

貝森特13日已對商務部長盧特尼克提出質疑，貝森特15日的說法，也相當於堵住黃仁勳回任的路。輝達執行長現由財務長柯蕾絲暫代。

黃仁勳曾推動美國政府放寬對中出口先進人工智慧晶片的限制。去年12月，川普表示，輝達可以向獲准的中國客戶出售其性能強大的H200晶片，前提是美國政府能從中抽取一定比例的銷售額。

但據Axios報導稱，川普至少在今年5月、8月和11月5日，三度同意針對涉嫌將輝達晶片轉運至中國的行為採取行動。然而，盧特尼克和商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）持續抵制來自貝森特及其他官員要求嚴格執法的壓力。

輝達（Nvidia）事件也引發中國的疑慮。中國官媒北京日報旗下的微信公眾號「長安街知事」14日刊文表示，黃仁勳離職可能是美國對中國晶片出口政策的轉折點，如果後續美國進一步緊縮AI晶片出口，中國國內大模型訓練、高階算力供給必然會承受短期壓力。

黃仁勳與盧特尼克都已同意到國會作證。輝達定於17日公布季度財報。