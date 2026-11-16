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航空大亂第三天仍有2105架次取消 運輸部長「恢復正常」承諾跳票

編譯陳韻涵／綜合報導
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圖為拉斯維加斯13日晚大批旅客在哈利國際機場內等候航班訊息，人潮不斷。(美聯社)
圖為拉斯維加斯13日晚大批旅客在哈利國際機場內等候航班訊息，人潮不斷。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

全美航班大亂持續第3天，逾9000架次延誤、2105架次取消；當局初判與FAA承包商更換路由器有關，運輸部長承諾16日恢復正常卻仍待釐清根因。

全美航空運輸大亂進入第三天，至截稿的15日晚間10時左右，仍有9570架次航班延誤、2105架次取消；華爾街日報指出，這起事件堪比1月席捲全美多數地區的嚴重冬季風暴，都是今年航空旅行最糟糕的日子。

路透引述航空數據網站FlightAware報導，15日班機取消或延誤的航空公司包括捷藍航空(JetBlue)、美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)與達美航空(Delta Airlines)。

運輸部長達菲(Sean Duffy)15日接受美國廣播公司「本周」(This Week)節目訪問時表示，航班將「恢復正常」，但「可能要等到16日才會完全恢復正常」，重申目前並無證據顯示這起事件涉及網路攻擊或惡意行為。

達菲表示，安裝路由器的L3Harris員工是退伍軍人，「我們不認為有人試圖在安裝時破壞網路。但我們還沒有找到根本原因」。

圖為在新澤西州紐華克市自由國際機場的旅客，因等候航班不敵睏意，臥椅而息。(路透)
圖為在新澤西州紐華克市自由國際機場的旅客，因等候航班不敵睏意，臥椅而息。(路透)

達菲另在國家廣播公司「會晤新聞界」(Meet the Press)節目上說：「航空公司需要一些時間重新編排所有機組員和飛機，我們今天會開始看到情況好轉，但我認為16日會恢復正常。」

當局初步調查顯示，聯邦航空管理局(FAA)承包商L3Harris在阿肯色州埃爾多拉多(El Dorado)設施更換路由器後，導致德州阿馬里洛(Amarillo)的近期更換的路由器出現問題，導致該路由器向全國其他管制中心廣播並造成過載。

FAA已停用約60個類似路由器的功能，但達菲表示，這類維護工作先前已進行數千次都沒有問題，尚不清楚根本原因。

航空公司內部忙著調整航班與調度人力，西南航空營運長華特森(Andrew Watterson)給員工的訊息寫道，「所有跡象都顯示，我們正接近正常營運的一天」。

美國航空客戶長海瑟．嘉博登(Heather Garboden)致受影響旅客的信中寫道，「這是美國航空經歷過最重大的營運衝擊之一。」

這起事件引發FAA經費的爭議，達菲將升級空管系統的要求由300億元提高至500億元，川普總統透過社群媒體發文，要求「國會必須批准」。

國會眾院交通及基礎建設委員會的民主黨議員拉森(Rick Larsen)，以及該委員會航空小組的民主黨議員卡森(André Carson)質疑，國會去年核准的125億元中，仍有約110億元未動用。

圖為華府雷根國際機場的起降時刻表，顯示航班逐漸恢復正常。(路透)
圖為華府雷根國際機場的起降時刻表，顯示航班逐漸恢復正常。(路透)

精華 FAQ

  • 截至15日晚間10時左右，全美仍有9570架次航班延誤、2105架次取消，波及捷藍、美國、聯合、西南與達美等多家航空公司，情況被形容為今年最糟的航空旅行日子之一。

  • 達菲表示航班會「恢復正常」，但可能要等到16日才會完全回復；他同時強調，目前沒有證據顯示涉及網路攻擊或惡意行為，真正原因仍在調查中。

  • 初步調查指出，FAA承包商L3Harris在阿肯色州更換路由器後，導致德州阿馬里洛近期更換的路由器出現問題，進而向全國管制中心廣播並造成過載，FAA已停用約60個類似路由器功能。

華爾街 達美航空 聯合航空

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