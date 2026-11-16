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全美航空大亂 運輸部長拒道歉、怪前朝留爛攤子

編譯彭馨儀／綜合報導
運輸部長達菲(右)與聯邦航空總署代理技術長蓋伊(左)，14日說明停飛的原因。(美...
運輸部長達菲(右)與聯邦航空總署代理技術長蓋伊(左)，14日說明停飛的原因。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國13日發生近年最嚴重空管癱瘓，達菲拒絕道歉並批評前朝留下爛攤子，川普也把責任推給拜登政府，同時再度催促國會編列巨額經費汰換系統。

運輸部長達菲(Sean Duffy)15日公開拒絕就13日導致全美航班大停飛事件道歉、並且將這場2001年9／11以來最嚴重的空中交通癱瘓過錯與責任，歸咎於過去數十年歷任兩黨政府對航空交通現代化長年投資不足。

綜合美聯社與華盛頓郵報報導，長達4個半小時的全面停擺導致13日當天1.2萬架次商業和私人航班被迫取消，復航後周末期間仍有成千上萬架次航班受到波及。達菲在接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目專訪時坦言，「這確實發生在我任內，將找出根本原因並著手解決，我正以聯邦航空總署(FAA)幾十年來無人能及的高效率推進各項改革，但無法為前任政府留給我們的爛攤子道歉。」

聯邦官員指出，這起空管癱瘓事故的起因，是承包商L3哈里斯科技(L3Harris Technologies Inc.)在阿肯色州艾爾度拉多(El Dorado)的一處設施進行作業，將舊銅線替換為新光纖纜線並重啟通訊路由器後，意外導致系統超載，隨後也讓德州阿馬里洛(Amarillo)的一處設施出現問題，最終導致地面系統癱瘓。達菲表示，經過綜合評估，工程師正在對涉事的兩台路由器進行全面且深入的診斷分析。

儘管發生嚴重交通大亂，達菲仍一再向社會大眾保證美國航空基礎設施依然安全可靠，並預計到了16日就能全面恢復滿載營運。不過，他也藉此機會大力向國會喊話，強烈呼籲國會必須緊急撥款超過500億元，徹底建構一個全新的網路架構。他更直接點名AT&T、Verizon和流明科技(Lumen)等美國科技與電信巨頭，強調這些企業早已準備就緒，只要聯邦資金到位，「明天就能立刻動工」全面升級老舊系統。

另一方面，在危機發生後神隱二天的川普總統終於打破沉默，15日在真實社群(Truth Social)發文，公開將這場全國交通混亂歸咎於前總統拜登政府，痛批「他們碰過的東西都變糟了，大筆資金被不明智地揮霍，讓一個老舊不堪的系統變得比他們接手時更加糟糕」，並藉此施壓國會盡速批准經費。

精華 FAQ

  • 13日的全面停擺持續4個半小時，造成約1.2萬架次商業與私人航班取消，之後周末仍有成千上萬班次受波及，被形容為9／11以來最嚴重的空中交通癱瘓。

  • 達菲承認事故發生在自己任內，但表示無法替前任政府留下的爛攤子道歉。他認為問題根源在於過去數十年兩黨對航空交通現代化投資不足，導致系統脆弱。

  • 官員已針對涉事路由器進行深入診斷，並強調航空基礎設施仍安全，預計16日可恢復滿載營運。同時，達菲呼籲國會緊急撥款超過500億元，全面升級老舊網路架構。

華盛頓郵報

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