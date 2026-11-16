航班停飛、微軟當機 民眾憂數位基建脆弱

微軟的365、Outlook與Teams等服務12日發生當機，影響全球多地用戶，到13日才恢復正常。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 微軟服務故障與FAA全國停飛接連發生，雖被認定非網攻，卻凸顯老舊空管與高度依賴科技供應商的數位基建脆弱性。

除了微軟 系統大當機、全美航班停飛，13日當天更發生一連串事件，使得局面更加詭異，讓人不禁懷疑這是否為因應現代戰爭的預演，顯示關閉空域或癱瘓電網都能重創一個經濟體。

美聯社報導，13日在紐奧良一艘油輪撞翻一艘遊輪；英國一座美國空軍基地上空出現可疑無人機；俄亥俄州 一座乙醇工廠附近則發現一枚炸彈。下午當聯邦航空署(FAA)下令全國所有機場航班停飛時，許多人開始感覺事情不太對勁，知名作家史蒂芬金(Stephen King)當天下午更在X平台發文稱：「外星人已經登陸了，這才是全面停飛的真正原因。他們不希望引發全球恐慌。」

政府官員表示是全國空中交通管制系統技術升級時，超出老舊設備的負荷，引發通訊及雷達訊號間歇性中斷，最終造成全國航班停飛。這項停飛措施持續了四個多小時。但是過了三天，全國航空交通仍未恢復正常。

微軟14日表示旗下服務已全面正常運作，並指出這次問題是在先前一次網路容量升級過程中發生的問題所導致，並在最近一次網路變更後發生。FAA和微軟都表示沒有跡象顯示這些問題是由惡意活動所造成。

運輸部長達菲(Sean Duffy)13日公開呼籲政府再投入數百億元經費，升級全國的老舊空中交通管制系統。FAA已經展開系統改造工程，自去年國會批准125億元經費後，當局已將數千條銅線連接改換為光纖線路，並升級數百套無線電系統。白宮則一直要求額外增加300億元以完成這項工程。

34歲的夏威夷居民柏金斯(Tori Perkins)並不感到意外，她覺得官員的聲明「聽起來不過是老調重彈」。她周末準備前往佛州探望家人，卻只能在聖地牙哥國際機場過夜。她似乎坦然接受這次意外中斷，但說：「有些事情，我不見得會相信政府說的話，我不知道什麼才是真的，因為有太多人各說各話。」

來自明尼阿波利斯的醫師助理古斯塔夫森(Maxine Gustafson)13日下午在芝加哥歐海爾國際機場原本要和同事參加一場工作訓練，如今只能租車返家。古斯塔夫森表示這周接連發生的意外，讓她感到害怕又無助，「這會讓你忍不住想：這是不是網路攻擊？很多事情都不是我們能掌控的。」

這備受矚目的系統故障原因都不是網攻，也各自透露不同警訊，微軟當機事件反映全球太過仰賴和新科技供應商的風險，航管系統故障則暴露出「用膠帶黏在一起」的老舊系統問題，卻也讓人們仰賴科技的脆弱性更加浮上檯面。

尤其，近幾個月來網路安全專家愈來愈頻繁示警，擅長尋找並利用軟體漏洞的AI工具，可能大幅提升駭客攻擊的威力。同時，各國也紛紛指控敵對國家的政府勢力，發動愈來愈廣泛的基礎設施數位攻擊。