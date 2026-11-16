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紐時：盧特尼克寬鬆監管AI晶片 疑涉家族利益

編譯中心／綜合報導
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政府內部與國會人士質疑，盧特尼克（右）與黃仁勳（左）關係過於密切，因此同意在晶片...
政府內部與國會人士質疑，盧特尼克（右）與黃仁勳（左）關係過於密切，因此同意在晶片管制措施幫忙放水。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

盧特尼克被指在制定輝達AI晶片管制時，因其家族企業與東南亞資料中心業者有往來而引發利益衝突疑慮，但目前未見其政策受投資影響的直接證據。

紐約時報報導，商務部長盧特尼克負責制定Nvidia輝達(又譯英偉達)人工智慧（AI）晶片出口管制政策，但他長年經營的建達金融服務公司，卻與多家東南亞資料中心業者有商業往來，而盧特尼克力主寬鬆管制措施，讓中國企業得以租用這些東南亞算力，引發外界質疑他恐涉及利益衝突。

報導指出，建達（Cantor Fitzgerald）今年曾擔任新加坡企業Bitdeer最高10億美元股票發行案的指定銷售代理，雙方合作最早可追溯至2024年，當時建達協助Bitdeer安排最高2.5億美元的股票發行。建達透過投資加密貨幣公司Tether，間接持有Bitdeer股份。

Bitdeer正於馬來西亞興建A201資料中心，明年啟用，將部署價值數億美元的輝達先進AI伺服器，提供中國科技企業運算服務。知情人士透露，該資料中心可能服務中國網路巨頭騰訊，使其不必直接購買晶片，也能透過租用海外資料中心取得輝達先進晶片運算能力。

此外，建達也與其他全球資料中心業者存在財務往來。

盧特尼克曾掌舵建達數十年，去年加入川普政府後才將公司經營權交給兒子，並於去年10月完成剩餘持股轉讓。儘管如此，他負責制定的晶片出口政策，直接影響曾與建達往來的資料中心業者。

盧特尼克一直被視為輝達在川普政府內的重要支持者，美國媒體報導，他多次延後或暫緩收緊晶片出口管制，理由是相關限制可能衝擊輝達等美國企業，或影響美國與中國及其他國家的貿易關係。他還主張採取寬鬆監管方案，將管制範圍限定於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、巴西、南非及挪威等少數國家，而非擴及全球。

商務部提出的方案也僅限制未來出貨的先進晶片，已部署美國技術的資料中心則獲豁免。若中國客戶利用資料中心訓練AI模型，業者只須向美國通報，不必事先申請許可。相較之下，不少美國官員主張擴大管制，避免中國企業繞過出口禁令利用第三地資料中心算力。

報導指出，建達過去曾與其他東南亞資料中心業者往來，包括在泰國及印尼興建資料中心的Gorilla Technology，以及與中國有關的新加坡業者Freyr AI。此外，建達曾與輝達其他全球夥伴合作，持續協助多個產業安排數十億美元融資，涵蓋資料中心及加密貨幣等領域，而這些產業都仰賴輝達晶片運算資源。

對於外界質疑，商務部表示，盧特尼克制定政策均考量美國最佳利益，不會與兒子討論政府事務，兒子也不會與他討論建達業務。建達拒絕評論，Bitdeer則未回應置評請求。

紐約時報說，目前沒有證據顯示建達的投資影響盧特尼克政策決策，但相關商業關係仍凸顯潛在利益衝突疑慮。

精華 FAQ

  • 因他主導輝達AI晶片出口管制，但其長年經營的建達金融服務公司，與多家東南亞資料中心業者及相關企業存在商業往來，政策方向可能間接影響這些合作對象。

  • 建達今年曾擔任Bitdeer最高10億美元股票發行案的指定銷售代理，並透過投資Tether間接持股。Bitdeer正於馬來西亞興建A201資料中心，未來將部署輝達先進AI伺服器。

  • 商務部方案僅限制未來出貨的先進晶片，已部署美國技術的資料中心可豁免，且中國客戶使用算力只需通報。部分官員則主張擴大管制，避免中國透過第三地資料中心繞過禁令。

輝達 NVIDIA 東南亞

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