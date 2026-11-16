我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

在台灣掀起「仁來瘋」黃仁勳請辭 台人錯愕哀傷：祈禱他會回鍋

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳被視為台灣之光，台灣人民對黃仁勳有著特殊的情感。（路透）
黃仁勳被視為台灣之光，台灣人民對黃仁勳有著特殊的情感。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因婚外情醜聞傳出請辭，引發台灣社會震驚與悲傷，也凸顯他作為「台灣之光」與台灣科技外交象徵的特殊地位。

Nvidia輝達(又譯英偉達)創辦人黃仁勳的科技巨星地位讓台灣被看見，每當這位「台灣之光」訪問故鄉，都會掀起「仁來瘋」熱潮；對於黃仁勳傳出婚外情後黯然離職，台灣人感到憤怒又哀傷。

紐約時報報導，台北髮型師王永泰近十年來常替黃仁勳剪頭髮，他難過得徹夜難眠並為黃仁勳祈禱。他說：「或許輝達會讓他回來，就像蘋果公司當年重新請喬布斯回鍋一樣。」

黃仁勳在台灣出生，9歲移居美國，被譽為「台灣之光」，也被當地人親切地稱為「黃爸爸」。他每次訪台都會掀起熱潮，粉絲在夜市將他團團圍住、排隊索取簽名，他光顧過的餐廳，還會像對待好萊塢巨星般掛出他的照片。

路透報導，對許多台灣人而言，黃仁勳不僅是英雄，更讓外交上孤立的台灣感受到世界關注。

台北獨立媒體Culpium創辦人與總編輯高燦鳴(Tim Culpan)寫道：「Jensen是許多台灣人眼中自己國家的化身，或者至少是他們希望世界看到的台灣的樣子：個子小但勤奮，書呆子氣十足且精通科技，是某個領域的佼佼者，從卑微的出身崛起成為全球參與者。」

台灣大學政治學教授南樂(Lev Nachman)指出，黃仁勳在台灣科技高層中相當突出，因為他重視本土文化，包括說台語、經常光顧夜市和當地商家。

此外，黃仁勳長年經營與台灣科技業的人脈，他認識替他製造晶片和伺服器的人，且總是公開肯定他們的貢獻；他頻繁訪台期間舉辦多場聚會，邀請台積電等供應商高層參加，被當地媒體稱為「兆元宴」。

台灣經濟部政務次長何晉滄在黃仁勳下台前幾小時告訴紐約時報：「我們希望事情不會有太大變化，因為他比任何人都了解台灣。」

黃仁勳辭職前，傳出他涉及多起婚外情，其中一人是中國女企業家黃樂；美國情報官員懷疑黃樂為中國政府提供情報，北京政府否認相關指控。

南樂表示，這起醜聞帶來「很多憤怒和悲傷」，畢竟黃仁勳被視為台灣人的代言人，且此次爭議具地緣政治意義。

黃仁勳每次到台灣訪問都造成轟動，圖為一名粉絲手持黃仁勳看板等待黃仁勳簽名。（路透...
黃仁勳每次到台灣訪問都造成轟動，圖為一名粉絲手持黃仁勳看板等待黃仁勳簽名。（路透）

精華 FAQ

  • 因為他長期被視為台灣的驕傲與代言人，訪台時總能帶動熱潮，也讓台灣感到被世界看見；因此其離職消息不只令人錯愕，更引發失落與哀傷。

  • 許多人把他稱作「黃爸爸」與「台灣之光」，認為他重視本土文化、常去夜市與商家，並積極連結台灣科技供應鏈，象徵台灣在全球科技中的存在感。

  • 報導指出，黃仁勳被視為台灣人的代表人物，而他的醜聞涉及中國女企業家與情報疑雲，使事件不只是私德問題，也被視為牽動台灣對外關注與政治想像。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

員工涉走私晶片遭起訴 傳Nvidia求助台積電

下一則

2027羅德獎學金揭曉 3華裔青年獲殊榮 美32人出線

延伸閱讀

黃仁勳下台 紐時：台灣陷入錯愕與哀傷

黃仁勳下台 紐時：台灣陷入錯愕與哀傷
黃仁勳婚外情震撼台灣 仁來瘋形象受衝擊 恐牽動台北市長選情

黃仁勳婚外情震撼台灣 仁來瘋形象受衝擊 恐牽動台北市長選情
黃仁勳辭職 川普傳力保他到最後一刻 紐時揭背後原因

黃仁勳辭職 川普傳力保他到最後一刻 紐時揭背後原因
黃仁勳雙面人設？傳記作者：私下如暴君痛罵高層1小時

黃仁勳雙面人設？傳記作者：私下如暴君痛罵高層1小時

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，和中國女商人黃樂(左)打招呼。(路透)

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

2026-11-14 14:43
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。（路透）

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

2026-11-12 20:40

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援