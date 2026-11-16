在台灣掀起「仁來瘋」黃仁勳請辭 台人錯愕哀傷：祈禱他會回鍋

黃仁勳被視為台灣之光，台灣人民對黃仁勳有著特殊的情感。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情醜聞傳出請辭，引發台灣社會震驚與悲傷，也凸顯他作為「台灣之光」與台灣科技外交象徵的特殊地位。

Nvidia輝達 (又譯英偉達)創辦人黃仁勳 的科技巨星地位讓台灣被看見，每當這位「台灣之光」訪問故鄉，都會掀起「仁來瘋」熱潮；對於黃仁勳傳出婚外情後黯然離職，台灣人感到憤怒又哀傷。

紐約時報報導，台北髮型師王永泰近十年來常替黃仁勳剪頭髮，他難過得徹夜難眠並為黃仁勳祈禱。他說：「或許輝達會讓他回來，就像蘋果公司當年重新請喬布斯回鍋一樣。」

黃仁勳在台灣出生，9歲移居美國，被譽為「台灣之光」，也被當地人親切地稱為「黃爸爸」。他每次訪台都會掀起熱潮，粉絲在夜市將他團團圍住、排隊索取簽名，他光顧過的餐廳，還會像對待好萊塢巨星般掛出他的照片。

路透報導，對許多台灣人而言，黃仁勳不僅是英雄，更讓外交上孤立的台灣感受到世界關注。

台北獨立媒體Culpium創辦人與總編輯高燦鳴(Tim Culpan)寫道：「Jensen是許多台灣人眼中自己國家的化身，或者至少是他們希望世界看到的台灣的樣子：個子小但勤奮，書呆子氣十足且精通科技，是某個領域的佼佼者，從卑微的出身崛起成為全球參與者。」

台灣大學政治學教授南樂(Lev Nachman)指出，黃仁勳在台灣科技高層中相當突出，因為他重視本土文化，包括說台語、經常光顧夜市和當地商家。

此外，黃仁勳長年經營與台灣科技業的人脈，他認識替他製造晶片和伺服器的人，且總是公開肯定他們的貢獻；他頻繁訪台期間舉辦多場聚會，邀請台積電等供應商高層參加，被當地媒體稱為「兆元宴」。

台灣經濟部政務次長何晉滄在黃仁勳下台前幾小時告訴紐約時報：「我們希望事情不會有太大變化，因為他比任何人都了解台灣。」

黃仁勳辭職前，傳出他涉及多起婚外情，其中一人是中國女企業家黃樂；美國情報官員懷疑黃樂為中國政府提供情報，北京政府否認相關指控。

南樂表示，這起醜聞帶來「很多憤怒和悲傷」，畢竟黃仁勳被視為台灣人的代言人，且此次爭議具地緣政治意義。

黃仁勳每次到台灣訪問都造成轟動，圖為一名粉絲手持黃仁勳看板等待黃仁勳簽名。（路透）