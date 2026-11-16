我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

員工涉走私晶片遭起訴 傳Nvidia求助台積電

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

Nvidia台灣主管涉助走私AI晶片案遭起訴，媒體並指公司曾試圖介入、向台積電求助，但Nvidia強調未發現員工知情非法轉賣。

Nvidia輝達(又譯英偉達)台灣分公司一位主管涉嫌協助走私AI晶片至中國，今年8月遭到檢方起訴，有媒體爆料Nvidia曾試圖介入此案並主張該名主管不應被起訴，讓外界質疑Nvidia阻擋晶片非法交易的立場。

彭博引述消息人士報導，今年8月檢方偵結起訴Nvidia台灣分公司經銷事業部資深合作夥伴經理張登隆等共9名(包含Nvidia、美超微Supermicro及報關行、資訊業者等)被告，指控張嫌協助促成Nvidia批准台灣某家電腦供應商出售130台搭載先進晶片的伺服器，還蓄意隱瞞供應商「缺乏足夠資金且貨款源自一家中國實體企業」的資訊，因此依背信、偽造文書等罪嫌起訴，建議從重判處5年徒刑，成為首例針對Nvidia員工走私晶片提起的訴訟。

匿名知情人士透露，Nvidia代表曾向台灣有關部門表示不同意對張姓經理的指控，並主張他不應受到調查，台灣相關部門則向Nvidia強調未介入此案；至於負責處理此案的基隆地方檢察署發言人陳柏文也表示，不知道Nvidia與台灣政府的溝通情況，該案目前仍在地方法院審理。

知情人士還透露，Nvidia還向台灣最大供應鏈台積電尋求建議，不過後者拒絕介入此事；在回覆彭博詢問的聲明中，Nvidia強調：「我們按照慣例對此事進行徹底調查，未發現任何跡象表明我們員工知道其他公司員工涉及的非法轉賣行為。」

基隆地檢署今年5月偵辦毒品走私案，意外查出飛虎科技等業者涉嫌以偽造文書與空殼公司，將74台美超微搭載Nvidia/B300 GPU高階AI伺服器銷往中國，還試圖轉賣56台伺服器，結果被海巡部門及時截獲。

這起案件只是過去一年還約六起涉及晶片違規轉運的起訴案件之一，目前美國與亞洲盟友合作拼湊AI高階晶片「黑市」全貌，據信已有價值數十億元Nvidia硬體走私至中國，日前Nvidia執行長黃仁勳被迫下台主因之一，正是他坦承與中國女子黃樂(Alice Huang)發生婚外情，後者是新加坡企業Megaspeed International創辦人，該公司因涉嫌走私晶片受到華府調查，黃樂本人也被美國情報官員質疑為中國間諜。

精華 FAQ

  • 檢方指控該主管協助促成130台搭載先進晶片的伺服器出口，並刻意隱瞞貨款來自中國實體、供應商資金不足等資訊，因此以背信、偽造文書等罪起訴。

  • 報導稱Nvidia曾向台灣有關部門表達不認同對張姓經理的指控，主張他不應被調查；同時也傳出Nvidia曾向台積電尋求建議，但台積電拒絕介入。

  • Nvidia表示已依慣例徹底調查此事，但未發現任何跡象顯示自家員工知道其他公司員工涉及的非法轉賣行為，強調公司並未掌握相關違規情況。

NVIDIA 台積電 輝達

上一則

航空大亂第三天仍有2105架次取消 運輸部長「恢復正常」承諾跳票

下一則

紐時：黃仁勳瞞婚外情逾1年 女兒曾幫滅火 施壓公司反駁報導

延伸閱讀

紐時爆Nvidia介入晶片走私調查 搬出美高官 探員警覺急轉司法部

紐時爆Nvidia介入晶片走私調查 搬出美高官 探員警覺急轉司法部
整理包／圖解走私Nvidia晶片黑幕 美對中晶片三法堵得住嗎？

整理包／圖解走私Nvidia晶片黑幕 美對中晶片三法堵得住嗎？
外媒：黃樂涉走私Nvidia晶片華為獲益 還介入DeepSeek融資

外媒：黃樂涉走私Nvidia晶片華為獲益 還介入DeepSeek融資
彭博：黃樂創辦的中國公司曾取得禁止輸中輝達晶片

彭博：黃樂創辦的中國公司曾取得禁止輸中輝達晶片

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，和中國女商人黃樂(左)打招呼。(路透)

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

2026-11-14 14:43
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。（路透）

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

2026-11-12 20:40

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援