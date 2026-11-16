員工涉走私晶片遭起訴 傳Nvidia求助台積電

AI摘要 文章摘要整理： Nvidia台灣主管涉助走私AI晶片案遭起訴，媒體並指公司曾試圖介入、向台積電求助，但Nvidia強調未發現員工知情非法轉賣。

Nvidia輝達 (又譯英偉達)台灣分公司一位主管涉嫌協助走私AI晶片至中國，今年8月遭到檢方起訴，有媒體爆料Nvidia曾試圖介入此案並主張該名主管不應被起訴，讓外界質疑Nvidia阻擋晶片非法交易的立場。

彭博引述消息人士報導，今年8月檢方偵結起訴Nvidia台灣分公司經銷事業部資深合作夥伴經理張登隆等共9名(包含Nvidia、美超微Supermicro及報關行、資訊業者等)被告，指控張嫌協助促成Nvidia批准台灣某家電腦供應商出售130台搭載先進晶片的伺服器，還蓄意隱瞞供應商「缺乏足夠資金且貨款源自一家中國實體企業」的資訊，因此依背信、偽造文書等罪嫌起訴，建議從重判處5年徒刑，成為首例針對Nvidia員工走私晶片提起的訴訟。

匿名知情人士透露，Nvidia代表曾向台灣有關部門表示不同意對張姓經理的指控，並主張他不應受到調查，台灣相關部門則向Nvidia強調未介入此案；至於負責處理此案的基隆地方檢察署發言人陳柏文也表示，不知道Nvidia與台灣政府的溝通情況，該案目前仍在地方法院審理。

知情人士還透露，Nvidia還向台灣最大供應鏈台積電 尋求建議，不過後者拒絕介入此事；在回覆彭博詢問的聲明中，Nvidia強調：「我們按照慣例對此事進行徹底調查，未發現任何跡象表明我們員工知道其他公司員工涉及的非法轉賣行為。」

基隆地檢署今年5月偵辦毒品走私案，意外查出飛虎科技等業者涉嫌以偽造文書與空殼公司，將74台美超微搭載Nvidia/B300 GPU高階AI伺服器銷往中國，還試圖轉賣56台伺服器，結果被海巡部門及時截獲。

這起案件只是過去一年還約六起涉及晶片違規轉運的起訴案件之一，目前美國與亞洲盟友合作拼湊AI高階晶片「黑市」全貌，據信已有價值數十億元Nvidia硬體走私至中國，日前Nvidia執行長黃仁勳被迫下台主因之一，正是他坦承與中國女子黃樂(Alice Huang)發生婚外情，後者是新加坡企業Megaspeed International創辦人，該公司因涉嫌走私晶片受到華府調查，黃樂本人也被美國情報官員質疑為中國間諜。