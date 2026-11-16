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美社安金月增200元？ 「伯尼加碼」要求不排富 「能再用75年」

記者顏伶如／綜合報導
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佛蒙特州聯邦參議員桑德斯主張社安金每個月加發200元的條款能否在新一屆國會實現，...
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯主張社安金每個月加發200元的條款能否在新一屆國會實現，備受輿論矚目。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

桑德斯提出社安金擴張法案，主張每月加發200元、改用CPI-E調整，並取消25萬元以上薪資的社安稅上限，以紓解基金危機並延長制度壽命。

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯(Bernie Sanders)今年稍早提出「社安金擴張法案」(Social Security Expansion Act)，其中主張社安金每個月加發200元的條款被媒體喻為「伯尼加碼」(Bernie Bump)。民主黨在期中選舉同時拿下參眾兩院多數之後，桑德斯推動目標是否能在新一屆國會實現，受到輿論矚目。

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯。(歐新社)
無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯。(歐新社)

根據提案內容，每月加發200元社安金是在年度生活成本調整(COLA)之外的額外發放，適用對象包括所有社安金領取人。法案當中的其他改革項目，還包括將每年的生活成本調整改用「老年人消費者物價指數」(CPI-E)為基準，不再使用現行基準「都市受薪階級消費者價格指數」(CPI-W)。

桑德斯7日在社群平台X發文寫道：「身為下屆國會社安金小組委員會(Social Security Subcommittee)新任主席，我的首要任務是每年至少擴大發放2400元社安金，並將社安金計畫償還能力延續到未來世代。」

他寫道：「怎麼能做到呢？取消社安稅繳交上限，並且要求富人必須公平繳稅。」

根據目前規定，在2026年裡，18萬4500元以內的年收入才須繳交社安稅，超過門檻的收入不必繳社安稅。2027年，社安稅年收入繳稅門檻將調整到19萬2300元。

根據桑德斯提案，年收入超過25萬元的所有金額都必須繳社安稅。

提案說明指出，在現行規定之下，由於社安稅設有上限門檻，年薪2000萬元的企業執行長繳交的社安稅，竟然跟年薪16萬200元的勞工一樣，「這項提案將解除上限規定，超過25萬元的年收入一律都要繳交社安稅」。

社安金信託基金面臨用罄危機，大約6900萬美國民眾依賴社安金支票過日子，除非國會採取行動，社安金福利到了2032年第四季時，每個月縮水幅度恐將高達500元。

桑德斯說，更改社安稅收入上限規定之後，社安金計畫將能因此延長75年。

精華 FAQ

  • 「伯尼加碼」指的是在年度生活成本調整之外，額外每月加發200元社安金，且適用於所有社安金領取人，是桑德斯擴張法案中最受關注的條款。

  • 除了加發200元，法案還主張把社安金年度調整基準改為較能反映老年支出的CPI-E，取代現行CPI-W，以提升福利對通膨變動的因應能力。

  • 桑德斯主張取消25萬元以上收入的社安稅上限，讓高所得者繳納更多，並宣稱這樣可讓社安金計畫延長75年，避免信託基金面臨用罄危機。

社安金 桑德斯 民主黨

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