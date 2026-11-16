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暌違8年 強尼戴普「聖誕驚奇夜」 重登周末票房冠軍

編譯彭馨儀／綜合報導
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睽違八年後，強尼戴普重新與好萊塢大片廠合作，在新片「聖誕驚奇夜」中詮釋英國文豪狄...
睽違八年後，強尼戴普重新與好萊塢大片廠合作，在新片「聖誕驚奇夜」中詮釋英國文豪狄更斯(Charles Dickens)筆下的小氣財神。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

強尼戴普靠《聖誕驚奇夜》重返主流大片廠舞台，首周末拿下北美票房冠軍，但這是否代表他真正回歸好萊塢仍有待後續票房驗證。

強尼戴普(Johnny Depp)八年來的首部大片廠作品榮登票房榜首；先前他與前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司風波，曾一度令他的好萊塢前途岌岌可危。

美聯社報導，在被要求退出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts)系列六年後，以及他放話「不再需要好萊塢」三年後，派拉蒙影業(Paramount Pictures)發行的「聖誕驚奇夜」(Ebenezer)在北美3535家戲院上映，首周末以1900萬元一舉登上票房冠軍。

雖然「聖誕驚奇夜」的成績遠不及當年的「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列，甚至比不上2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)，但對於這部據傳製作成本僅3800萬元的電影來說，已是相當穩健的表現。該片在海外63個市場進帳2300萬元，全球首周末總票房累計達4200萬元。

PostTrak出口民調顯示，「聖誕驚奇夜」觀眾群約有52%為女性，且高達81%在25歲以上，約65%購票觀眾表示「一定」會推薦朋友來看。

本片改編自英國文豪狄更斯(Charles Dickens)名著「小氣財神」(A Christmas Carol)，這本小說曾多次被改編搬上螢幕，這次是由提威斯特(Ti West)執導。影評人對該片的反應不如觀眾熱情，目前在爛番茄(Rotten Tomatoes)上的新鮮度為52%。

這部電影是否代表戴普強勢回歸仍是未知數，時間會證明一切。在出口民調中，51%的觀眾表示他們進戲院是為了欣賞強尼戴普。戴普的下一部電影是復仇驚悚片「白日酒徒」(Day Drinker)，將於3月由獅門影業(Lionsgate)發行。

Rentrak市場趨勢主管德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，「明星的私生活通常不會影響票房，關鍵最終還是回到電影本身。接下來就看這部片的長期票房表現了。」

精華 FAQ

  • 他是靠派拉蒙發行的《聖誕驚奇夜》重返票房冠軍，該片在北美3535家戲院上映，首周末就以1900萬元登上榜首，成為他8年來首部大片廠作品。

  • 《聖誕驚奇夜》北美首周末進帳1900萬元，海外63個市場再收2300萬元，全球首周末累計達4200萬元。以傳聞3800萬元成本來看，開局算相當穩健。

  • PostTrak顯示觀眾以25歲以上族群為主，且約65%會推薦；但影評反應較保守，爛番茄新鮮度僅52%。片商與業界都認為，後續票房才是關鍵。

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