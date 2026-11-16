攝護腺癌檢測準則大轉彎：中年男性每2年驗血

美國癌症協會最近大幅修改攝護腺癌檢測準，呼籲中年男性每兩年定期篩檢一次。圖為攝護腺的正子造影電腦斷層掃描(PET/CT scan)影響。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國癌症協會更新攝護腺癌篩檢指南，建議50至69歲一般風險男性每2年驗PSA，高風險者則自45歲起每年檢測並視年齡與健康狀況停止。

美國癌症 協會(American Cancer Society)12日宣布，中年男性攝護腺癌檢測準則大調整，如今呼籲每兩年定期篩檢。

美癌協會建議中年男性定期篩檢包括簡單血液檢查；50至69歲間罹患攝護腺癌風險屬一般程度的男性應每兩年進行「前列腺特異性抗原檢測」(PSA test)，黑人男性和有攝護腺癌家族史的高風險男性應每年檢測，並提早從45歲開始。

2010年以來，美癌協會一直建議風險一般的男性與醫生自行討論是否、以及多久進行一次PSA檢測； PSA值升高恐表示有腫瘤 ，但也可能是其他原因導致暫時升高。

前列腺癌早期發現治癒率很高，過去，PSA檢測被視為是對生長緩慢腫瘤過度治療的原因之一，而且是對最終確診為非癌症者所進行的不必要檢查。

美癌協會針對PSA檢測效果進行更深入研究後大幅變更檢測準則。這些研究包括重複PSA檢測以確認數值是否真的升高、增加MRI掃描以確定哪些患者需要進行活檢、對低風險腫瘤採取監測而非過度治療。

紐約西奈山伊坎醫學院(Mount Sinai's Icahn School of Medicine)泌尿科主任特瓦里(Ash Tewari)說，檢測準則變更對於向患者介紹癌症篩檢但不太熟悉複雜流程的基層醫師格外有幫助。

最新指南也強調，醫生和患者仍須針對每兩年篩檢的利弊進行溝通。特瓦里表示，患者需要了解人人罹患攝護腺癌的風險各不相同，篩檢準則並非一成不變。

美癌協會針對強烈家族史提出說明稱，這表示有一位近親(父親、兄弟或兒子)65歲之前被診斷出有前列腺癌、或者多位近親在任何年齡被診斷出患有前列腺癌，將被歸為高風險族群，建議45歲起每年進行PSA檢測；如果男性僅一位近親65歲後被診斷出患前列腺癌，仍應從45歲開始篩檢，但可間隔兩年。

至於篩檢應持續多久？指南稱，健康極差、預期壽命不到10年的男性不該篩檢，針對其他男性，建議70歲時與醫生討論是否繼續篩檢，至於75歲以上男性，不建議再篩檢，80歲以上男性更是不鼓勵篩檢。

2026年全美將有超過33.3萬名男性被診斷出罹患攝護腺癌，其中約3.6萬人因此死亡。