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傳播12個月 美維持26年「麻疹清零」地位遭撤銷

編譯陳韻涵／綜合報導
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疫苗接種率降低﹑是造成美國麻疹疫情蔓延的主要原因。(美聯社)
疫苗接種率降低﹑是造成美國麻疹疫情蔓延的主要原因。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

泛美衛生組織因同一麻疹病毒株在美國持續傳播逾12個月，撤銷其26年的麻疹清零地位，且病例今年創下近年新高。

泛美衛生組織(PAHO) 13日撤銷美國的「麻疹清零」地位，結束美國自2000年起維持26年的紀錄。有線電視新聞網(CNN)指出，PAHO的獨立專家委員會認定，美國的同一個麻疹病毒株已在人群之間持續傳播超過12個月，不再符合麻疹清零的條件。

華爾街日報報導，依照國際標準，同一病毒株若在一個國家內連續傳播一年以上，即代表形成地方性流行，而聯邦疾病防治中心(CDC)已確認麻疹病毒持續傳播12個月。

猶他州公共衛生實驗室科學家8月發表的預印本研究顯示，同一麻疹病毒株在當地傳播一年以上，占總病例超過95%，去年6月至今年6月已出現600多個確診病例，南卡羅來納州、賓州、威斯康辛州及紐約州也出現持續性的疫情。

加拿大薩克其萬大學(University of Saskatchewan)病毒學者安潔拉．拉斯穆森(Angela Rasmussen)表示，光憑猶他州的數據就足以支持撤銷認定。

美國過去30年大致控制麻疹疫情，每年通常只有數十起病例，但感染情況去年起急遽惡化。

截至本月12日，CDC今年已在45個州、紐約市及華盛頓特區紀錄5394例確診，是2025全年2289例的兩倍以上。

CNN指出，今年通報病例已刷新1991年來的新高紀錄；今年幾乎所有病患都未接種疫苗或接種情況不明，約10%的病患必須住院治療。

美國2000年取得麻疹清零地位，關鍵在於大規模推動疫苗接種，並建立讓數百萬兒童免費接種的計畫。

維持群體免疫通常需要至少95%人口接種疫苗，但CDC資料顯示，截至今年6月的學年，幼兒園學童的麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗(MMR)接種率已從六年前的95.2%降至92.4%，部分疫情嚴重社區更遠低於此水準。

CNN指出，川普總統等政府成員都曾質疑疫苗的安全性及其效果，衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上任後，試圖降低兒童疫苗接種，宣揚已遭學界駁斥的「疫苗導致自閉症」說法，並刪減部分疫苗研究聯邦經費，CDC也不再維持部分長期採行的接種建議。

CDC全國呼吸道疾病與免疫中心(NCIRD)前主任達斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)指出，麻疹清零是公衛體系的重要指標，失去認定代表美國不足以應對麻疹威脅。

精華 FAQ

  • 因為泛美衛生組織認定，美國境內同一麻疹病毒株已持續傳播超過12個月，依國際標準已不再符合清零條件，因此撤銷認定。

  • 截至本月12日，美國今年已在45個州、紐約市及華盛頓特區累計5394例確診，較2025全年2289例高出一倍以上，且幾乎都未接種或接種不明。

  • 維持群體免疫通常需要至少95%接種率，但美國幼兒園MMR接種率已從95.2%降至92.4%，部分社區更低，讓麻疹更容易持續擴散。

麻疹 猶他州 CDC

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