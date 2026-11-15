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盧特尼克因黃仁勳變箭靶 貝森特問為何不列管Megaspeed 他答不出來

編譯季晶晶／綜合外電
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美國商務部長盧特尼克（右）被指與黃仁勳（左）關係密切、對晶片出口管制不力，傳出面...
美國商務部長盧特尼克（右）被指與黃仁勳（左）關係密切、對晶片出口管制不力，傳出面臨下台壓力。圖為兩人今年9月2日在北卡羅來納州教堂山出席G20創新部長會議。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，因Megaspeed未被列入黑名單與輝達對中晶片政策爭議，盧特尼克遭川普陣營檢討；貝森特更公開質疑商務部不執行列管，顯示美方內部對中國晶片出口分歧加劇。

Nvidia輝達(另稱英偉達)黃仁勳辭去執行長後，換美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）被架在火上烤。

有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，部分川普顧問開始討論是否應該撤換盧特尼克，他們認為是盧特尼克拉近川普與黃仁勳的關係，且遲遲未將涉嫌將晶片轉運至中國的Megaspeed列入出口黑名單。

財政部長貝森特（Scott Bessent）周五接受CNBC訪問時表示，財政部、國務院、五角大廈與美國貿易代表署都支持列管Megaspeed，商務部卻未落實。他說：「商務部……掌握列管權……至於內部流程，你得去問他們。」

貝森特並暗示，商務部的不作為違背川普指示：「川普總統講得非常清楚，中國不應取得任何效能高於H100的輝達晶片。」他說，晶片外流會傷害美國企業在AI競賽中的地位，讓中國取得優勢。

牽線見面

根據CNN，黃仁勳去年在Podcast節目回憶，盧特尼克在川普第二任期開始前後打電話給他，稱他與輝達是「國寶」，還說，有需要找總統就聯絡他們。

川普第二任期就職11天後，在白宮會見黃仁勳。幾個月後，黃仁勳後來經盧特尼克協助，出席每人收費100萬美元的海湖莊園晚宴，得以當面遊說川普，不要限制H20晶片銷往中國。

2025年7月，黃仁勳再赴白宮，主張對中出售晶片能創造美國就業、鞏固美國AI的全球地位，陪同他的就是盧特尼克與白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）。五天後，輝達宣布政府同意放行H20；盧特尼克上電視解釋，這是為了讓中國「對美國技術體系上癮」。

列管沒下文

其實商務部自2024年起便調查Megaspeed是否違反出口規定，卻始終未將其列入實體清單。國務院、國安會等機構對此感到不滿。

美國情報界目前仍在釐清前Megaspeed高管黃樂與中國政府的關係，目前蒐集的情報尚不足以證明她曾替北京從事間諜活動。

現在政治情勢生變。民主黨在期中選舉贏得參眾兩院，涉及資料中心計畫的41項公投案中，有40項遭選民否決。眾院外交、情報與中國問題特別委員會的三位共和黨籍主席，要求黃仁勳與輝達法務長下個月接受閉門訪談。盧特尼克主管出口管制的副手凱斯勒（Jeffrey Kessler）也被要求出席下個月的聽證會。

上周戰情室會議中，貝森特傳出當面質問盧特尼克，問為何Megaspeed尚未列入實體清單。消息人士說，盧特尼克結結巴巴地回答：「我不知道。我會查一下。」

精華 FAQ

  • CNN報導，部分川普顧問認為盧特尼克拉近了川普與黃仁勳的關係，卻遲遲未將疑似把晶片轉運中國的Megaspeed列入出口黑名單，因此開始討論是否應撤換他。

  • 貝森特表示，財政部、國務院、五角大廈與美國貿易代表署都支持列管Megaspeed，真正有權執行的是商務部，但商務部一直沒落實，等於未遵照川普的晶片管制方向。

  • 報導指出，盧特尼克曾協助黃仁勳接觸川普，包含白宮會面與海湖莊園晚宴，之後黃仁勳多次遊說放寬對中銷售，最後H20晶片獲准放行，顯示兩人關係對政策有實質影響。

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