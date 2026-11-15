冬季流感季提前報到 疫情自南部、西部率先爆發

今年流感季提前開始且迅速升溫，11月第一周逾3%的門診屬於類流感病例，凸顯流感季已經到來。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國今年流感季提早來襲並快速升溫，病例先在南部與西部擴散，CDC估計已造成至少260萬人感染，醫界呼籲民眾盡快接種疫苗。

今年流感 季提前開始且迅速升溫，聯邦疾病防治中心(CDC)13日公布的最新資料顯示，11月第一周有七州通報流感確診病例增加，而10月最後一周僅只兩州。CDC指出，當周逾3%門診屬於類流感病例，凸顯流感季已經到來。

美聯社報導，這波流感疫情 自南部與西部率先爆發，流感病毒活躍的州包括加州、路易斯安納州、俄勒岡州、南卡羅來納州 、田納西州、德州與華盛頓州，其中以路易斯安納州情況最嚴重。

路易斯安納州立大學(LSU)紐奧良健康科學中心(Health Sciences Center)傳染病學者羅培茲(Fred Lopez)說：「流感季剛開始，(確診與疑似病例)未來一、兩個月只會繼續增加。」

羅培茲呼籲未接種疫苗者，「現在就該接種。」

羅培茲指出，路州常是每年最早出現流感高峰的州，部分歸因於疫苗接種率偏低、貧窮率高，以及民眾取得醫療資源不容易。

CDC表示，目前的早期流感活動高於往年同期，但不確定本季是否會比以往更嚴重。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University, JHU)醫學系助理教授安娜‧德賓(Anna Durbin)指出，10月中旬的流感住院率是超過15年以來的秋季同期最高。

CDC估計，本季至少已有260萬人感染流感、3萬6000人住院，以及2100個流感相關死亡病例。

醫師預期，月底感恩節出遊與聚會，可能讓流感及其他呼吸道病毒加速傳播。

佛羅里達大學傳染病專家妮可‧艾歐文(Nicole Iovine)表示，「在我們準備與親友在即將到來的假期團聚之際，接種疫苗格外重要。」

羅培茲提醒，目前已有症狀者不適合打疫苗，因為免疫系統已經忙於應付感染；不過，就算今年秋季已感染過流感，仍應接種疫苗，因為疫苗可對抗三種流感病毒，而每季同時流行多種病毒株並不罕見。

今年目前多數病例由A型H1N1流感病毒的變異株引起，其突變可能使病毒更容易躲過免疫系統防線。

不過，JHU分子微生物學教授佩科斯(Andrew Pekosz)表示，目前資料顯示疫苗「能夠辨識」流感病毒並發揮作用，官員需要數月之後才能了解今年疫苗的確切保護力，但「目前沒有令人擔憂的理由」。