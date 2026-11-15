我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬州女子搬到義大利長壽島 3個驚人變化

舊影片流出 黃仁勳、黃樂同框做燉飯 她甜笑舉手機拍

舊影片流出 黃仁勳、黃樂同框做燉飯 她甜笑舉手機拍

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透日前刊出黃仁勳與黃樂2024年6月在台北國際電腦展上的親密互動照片。（路透）
路透日前刊出黃仁勳與黃樂2024年6月在台北國際電腦展上的親密互動照片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

舊影片流出顯示黃仁勳與黃樂早在2023年12月便於新加坡餐廳同框互動，外媒並結合其晶片禁令與間諜爭議，持續放大婚外情風波。

新加坡海峽時報報導，Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳婚外情風波持續延燒，如今又有一批舊照和影片在社群流傳，拍到他與緋聞對象黃樂早在2023年12月便一同現身新加坡一家義式餐廳。畫面中，黃仁勳一手端著酒杯，一手在起司輪裡拌燉飯。鏡頭一轉，黃樂正笑著舉起手機拍他。

▲ 影片來源：instagram平台＠Ristorante Da Valentino（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

黃仁勳近期接連爆出多段婚外情，外媒指其中一名出軌對象黃樂遭美方認定涉嫌為中國從事間諜活動。紐約時報10月29日報導，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高層的黃樂，與黃仁勳「發展出密切關係」。

根據報導，這批照片和影片拍攝於2023年12月7日，地點是新加坡馬場路（Turf Club Road）現已歇業的義式餐廳Ristorante Da Valentino，由餐廳老闆兼主廚瓦爾圖利納（Valentino Valtulina）的姊妹佩拉（Perla Valtulina）上傳至社群媒體Instagram。

影片中，店員和顧客在旁圍觀，瓦爾圖利納對正在拌燉飯的黃仁勳說：「別怕，儘管拌。」鏡頭隨後轉向穿著白色上衣、桃粉色裙子的黃樂，只見她笑著舉起手機拍攝。

瓦爾圖利納向黃仁勳介紹如何讓油脂與含澱粉的水乳化，使燉飯口感更滑順。黃仁勳聽到這項義式烹調手法叫做「mantecare」，開玩笑把它說成電腦科學中運用隨機抽樣的「蒙地卡羅法」（Monte Carlo method）。

另一張照片拍到黃仁勳把燉飯盛給瓦爾圖利納，黃樂則在旁摀嘴看著。照片上還配了一句玩笑話：「可不是每天都能讓黃仁勳替你端義大利麵。」

佩拉還貼出黃仁勳與其他家人及顧客的合照，並用義大利文寫道，很高興能接待輝達執行長黃仁勳。

根據報導，雙黃後來於2024年6月在台北國際電腦展再度同框。2025年5月，黃仁勳在台灣設宴，兩人又被拍到並肩而坐。紐時本月10日報導也刊出兩人2023年12月在新加坡餐廳碰面的照片，指出兩人早在外界先前所知的時間之前便已有往來。

紐時形容，黃樂當天「有理由慶祝」。報導指出，在上海富裕投資人的支持下，黃樂剛完成一家公司重組，這家公司不久後便將採購價值數十億美元的輝達AI晶片。據紐時報導，美國政府當時已禁止中國企業購買那些先進晶片，黃樂透過Megaspeed繞過這項禁令。

IG上有照片拍到黃仁勳（前排中）在2023年12月的一場新加坡活動中，把燉飯盛給...
IG上有照片拍到黃仁勳（前排中）在2023年12月的一場新加坡活動中，把燉飯盛給餐廳主廚瓦爾圖利納，後方身穿白色上衣的黃樂（後右一）則在旁摀嘴看著。（截圖自perla.v_food在IG的照片）

社群流傳一段2023年舊影片，拍到黃仁勳與緋聞對象黃樂2023年12月一同現身新...
社群流傳一段2023年舊影片，拍到黃仁勳與緋聞對象黃樂2023年12月一同現身新加坡一家義式餐廳，當時黃樂笑著拍攝餐廳老闆教黃仁勳做燉飯的畫面。（截圖自perla.v_food在IG的照片）

精華 FAQ

  • 報導指出，畫面拍攝於2023年12月7日，地點是新加坡馬場路已歇業的義式餐廳Ristorante Da Valentino，並由餐廳主廚家人上傳到 Instagram。

  • 影片裡黃仁勳端著酒杯、在起司輪中拌燉飯，黃樂則穿白衣粉裙、笑著舉手機拍攝，旁邊還有店員與顧客圍觀，整體氣氛顯得輕鬆熱絡。

  • 因為紐時與海峽時報都指出，兩人互動時間早於外界先前認知，且黃樂又被提到與Megaspeed及中國晶片採購、禁令繞過等敏感議題相關，使爭議更加複雜。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

金融時報：黃仁勳考慮回鍋 盟友組「戰情室」遊說董事會

下一則

冬季流感季提前報到 疫情自南部、西部率先爆發

延伸閱讀

紐時：黃仁勳、黃樂2023年就在新加坡見面 火速給晶片

紐時：黃仁勳、黃樂2023年就在新加坡見面 火速給晶片
黃仁勳婚外情對象涉中國間諜 紐時梳理黃樂從商史 從上海金融圈打入Nvidia

黃仁勳婚外情對象涉中國間諜 紐時梳理黃樂從商史 從上海金融圈打入Nvidia
紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控

紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控
不只黃樂？黃仁勳再爆與48歲已婚下屬有染 被拍飯店舉止親密

不只黃樂？黃仁勳再爆與48歲已婚下屬有染 被拍飯店舉止親密

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，和中國女商人黃樂(左)打招呼。(路透)

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

2026-11-14 14:43
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。（路透）

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

2026-11-12 20:40

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援
黃樂共諜指控疑點多 黃仁勳外遇案恐另有內情？

黃樂共諜指控疑點多 黃仁勳外遇案恐另有內情？
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖