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SpaceX星艦太空船首被「筷子」接住 寫下太空里程碑

編譯盧炯燊／綜合報導
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SpaceX成功寫下歷史，星艦太空船在14日返回地球時，由俗稱「筷子」的發射塔大...
SpaceX成功寫下歷史，星艦太空船在14日返回地球時，由俗稱「筷子」的發射塔大型機械手臂Mechazilla，成功在半空將艦身穩穩夾住。合成圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX星艦第15次試飛成功把26顆星鏈衛星送入軌道，並首度由發射塔機械臂在半空接住返航艦身，象徵可重複使用火箭技術邁出關鍵一步。

太空探索科技公司(SpaceX)成功寫下歷史，星艦(Starship)太空船不但完成第15次試飛，並且在14日返回地球時，由俗稱「筷子」的發射塔大型機械手臂Mechazilla，成功在半空中將艦身穩穩夾住，創下太空船返回發射台回收的歷史首例。

▲ 影片來源：x平台＠SpaceX（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合美聯社等報導，這次「筷子」成功在半空夾住星艦，不僅是SpaceX老闆馬斯克及其團隊夢寐以求的壯舉，邁向可重複使用火箭系統的關鍵一步，也是人類探索太空展開新頁。

星艦13日在SpaceX位於德州南部墨西哥灣沿岸的星際基地(Starbase)發射，由超重型助推器將上層火箭，即第二級星艦推送至接近太空的高度後兩者分離，但助推器未能返回發射台，最後在墨西哥灣爆炸後濺落，SpaceX尚未公布原因。

而星艦順利進入低地球軌道，釋出26顆最新的星鏈(Starlink) V3衛星且全數成功進入軌道後，在地球軌道繞行14圈、停留約 22.5 個小時後點燃引擎重返大氣層，這是整趟任務最令人矚目之處，SpaceX在網路直播全部過程。

星艦在整個重返過程保持良好軌跡，穿過大氣層飛越墨西哥北部後，轉向墨西哥灣準備從海上方向返回德州星艦基地。

按照預定計畫，在飛近墨西哥灣時，星艦仍有最後一個安全選項，若引擎、艦體或發射塔出現故障，系統可取消捕捉，星艦改往墨西哥灣濺落，結果一切正常，正式確認返回發射塔，此時距離星艦基地約10公里。

當星艦進入最後降落程序，啟動海平面版Raptor引擎，先是翻轉，繼而逐步減少運作引擎數目，最後由發射塔機械臂穩妥的接住星艦兩側的捕捉裝置。

這徹底完成升空、分離、進入軌道、部署衛星、發動引擎脫離軌道、重返大氣層及捕捉全過程。

儘管這次任務未能完成雙捕捉，助推器只能濺落墨西哥灣，但猶如科幻電影般的捕捉過程，都讓人難以置信。SpaceX發言人霍特(Dan Huot)在直播時大喊，「你敢相信嗎？看她！寶貝，她回來了！」

馬斯克隨後祝賀他手下「了不起的團隊」，這次回收行動證明星艦可重複使用，對於快速低成本的回收至關重要。

太空總署(NASA)對此也大表高興，署長艾薩克曼(Jared Isaacman)在X發文形容「簡直太神奇了」，「離美國登陸月球(以月球和美國國旗的表情符號代替)又近了一步」。

NASA計畫斥資數十億元建造星艦，最快在2028年將阿提米絲計畫(Artemis Program)太空人送上月球，並建立永久月球基地。

精華 FAQ

  • 最具歷史意義的是星艦返航時，首次由發射塔的Mechazilla機械手臂在半空中成功夾住，完成太空船返回發射台回收的首例，證明回收技術有重大突破。

  • 星艦先成功進入低地球軌道，接著釋出26顆最新的星鏈V3衛星，且全部順利入軌；之後再點燃引擎返航，完成繞行14圈、停留約22.5個小時的任務。

  • NASA認為這代表星艦可重複使用的關鍵能力更成熟，有助於快速、低成本太空運輸；NASA也計畫以星艦執行阿提米絲計畫，最快在2028年送太空人登月。

SpaceX 德州 馬斯克

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