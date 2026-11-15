「更換系統」釀全美航班當機停飛 FAA署長：周日結束前恢復正常

聯邦民航局13日晚宣布各機場恢復正常起降後，各機場旅客開始重新登機，但航班秩序大亂。圖為新澤西州紐約自由國際機場14日旅客登機擁擠情況。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： FAA因航管系統嚴重故障宣布全美停飛逾4小時，疑與更換光纖纜線後系統過載有關，造成大量航班取消延誤，當局稱非網攻並預計15日前恢復正常。

聯邦航空署(FAA)13日因航管系統嚴重故障，無預警下令全國航班實施就地停飛超過4小時，創下自2001年9／11事件以來最大規模的全國性停飛紀錄，導致全球航空交通與無數旅客行程大亂。FAA並預計全國空中交通將在15日結束前恢復正常。

替換新光纖纜線出包

綜合國家廣播公司新聞網(NBC News)與美聯社報導，運輸部長達菲(Sean Duffy)與FAA署長貝德福(Bryan Bedford)出面說明，事件起因於承包商L3哈里斯科技公司(L3Harris Technologies)在將航管系統的舊銅製電線替換為新的光纖纜線時，不知何故導致系統路由器發送過多數據，引發系統嚴重過載，進而造成雷達訊號與通訊出現間斷空白。他們強調，極端謹慎起見，斷然下令全國航機停飛。

署長貝德福在記者會上表示，「最糟的情況已經過去」，全美各地的航班預計在14日周末結束前能恢復正常班表。

官方多次強調，發布停飛令純屬高度謹慎的預防措施，當時在空中的3千多架次航班皆安全降落，並無任何人陷入危險之中；國土安全部(DHS)也第一時間證實，目前並未發現任何網路攻擊的證據。然而，這項禁令仍造成13日全美超過7千架次航班被迫取消。

面對各方批評壓力，運輸部長達飛在恢復正常飛行後一天，1日在華府運輸部記者會說明13日導致突然停飛的原因。(路透)

仍未確定是人為失誤

達菲部長說，究竟是人為失誤或設備問題，「我們尚未確定問題出在哪裡」。他指出，這導致了「每4到5秒就出現超過1000次的連線嘗試，不僅造成我們與飛機之間的通訊出現問題，也對我們的雷達訊號傳輸造成部分干擾」。

隨著空中交通管制中心恢復正常運作，各家航空公司14日都正在重新調度機師與空服員班表，以消化積壓的航班，再度引發巨大骨牌效應。

航班追蹤服務網站FlightAware統計顯示，14日全美有超過5000架次航班取消與6000架次延誤。其中，亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(ATL)、芝加哥歐海爾國際機場(ORD)，以及紐約甘迺迪國際機場(JFK)受影響最嚴重，各大樞紐機場擠滿滯留旅客，許多人被迫在航站過夜、睡在地上，或急忙改租車與訂火車票。

樂團候機室開唱撫慰

面對漫長的混亂與等待，機場與旅客紛紛展現了應變創意。例如西雅圖機場(SEA)有乘客以古典音樂撫慰焦慮的旅客；知名歌手T-Pain與樂團Hoobastank被拍到直接在候機乘客面前開唱。此外，多項周末體育賽事也受到波及，例如排定的大學美式足球賽事被迫調整賽程，延後一整天舉行。

此次危機再度凸顯出美國航空基礎設施老化的嚴重隱患。川普政府官員藉此批評國會過去撥款不足，達菲指出，儘管目前已動用去年批准的125億元撥款，將部分系統更換為光纖線路並升級無線電，但航管塔台與跑道等老舊設施仍亟需全面更新，白宮與交通部正積極爭取額外300億元經費以完成現代化改造。

航空顧問查爾頓(Andrew Charlton)則點出了維護系統的困境，他形容要在航空業「永不停歇」的運作特性下更換老舊設備，就好比在高速公路上以時速80哩行駛時試圖更換汽車輪胎一樣困難。

隨著調查持續釐清各項責任，官方派員發布最新說明，承諾最糟糕的時期已經過去，並預期全美航空交通將在15日結束前恢復正常。

13日這起故障事件是美國空中交通管制系統長期承受壓力的最新、也是最嚴重徵兆。911恐攻後的另一次全國暫停起飛(ground stop)事件發生於2023年1月，當時FAA曾暫停美國國內航班起飛約90分鐘。