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康乃爾大學再爆性侵案 逾10人受害

編譯盧炯燊／綜合報導
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康乃爾大學學生以投影方式，將「保護受害者，不是強暴犯」的抗議標語和疑似受害女生的...
康乃爾大學學生以投影方式，將「保護受害者，不是強暴犯」的抗議標語和疑似受害女生的名字投射在校內建築物外牆。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學繼2024年兄弟會性侵案後，又被翻出3年前訴訟，指控校內男學生性侵多人且校方處置失當，受害者恐超過10人。

康乃爾大學(Cornell University)因為2024年發生的兄弟會成員輪暴一名女學生的案件，而鬧得滿城風雨，令全國大為震驚，風波尚未平息，不料三年前另一起性侵案最近又被翻出，受害人可能超過10人，顯示這所常春藤盟校長期存在校園性暴力問題，然而校方卻漠視不聞不問。

紐約郵報根據獲得的法庭文件報導指出，該校兩名女學生2023年向紐約州湯普金斯郡(Tompkins County)法院指控男同學布雷夫博伊(Esat Braveboy)，聲稱遭對方嚴重性侵及身體虐待。

兩人又指控校方未妥善調查關於布雷夫博伊的性侵舉報，未能保護其他學生免受侵害。儘管她們已根據「教育法修正案第九條」(Title IX)提出投訴，但校方仍「繼續放任布雷夫博伊性侵原告及其他人」、「透過藥物的輔助，性侵、強姦及雞姦學生」。

訴訟稱，「至少有5到10名學生在校園內遭布雷夫博伊性侵，而且相信還有更多受害者尚未站出來。」

其中一名原告女生向法庭說，在她遭性侵之前，校方早已收到「大量」針對布雷夫博伊的投訴，說明她並非唯一受害人。另一女生則說在認識對方僅一個月，就在宿舍裡遭強暴及身體虐待，其後向校方投訴，但沒任何結果。

在當年的訴訟裡，康乃爾大學及布雷夫博伊均否認有關指控，後者更指是毫無根據。

報導指法庭文件沒有說明這起訴訟最終如何處理，只顯示布雷夫博伊之後從康乃爾大學退學，有關調查便告終止。

根據布雷夫博伊在領英網頁LinkedIn的自我介紹，就讀康乃爾時曾在學校報紙撰稿，後轉學布魯克林的聖約瑟大學(St. Joseph's University)完成學士學位。

對於重新揭出這起訴訟，康乃爾大學及布雷夫博伊的律師尚未回應「紐約郵報」的查詢。

但外界認為，康乃爾大學接連爆出 「兄弟會成員集體性侵案」以及最新揭開的訴訟，說明校方的管理長期存在嚴重危機。

精華 FAQ

  • 報導指出，康乃爾大學除了2024年的兄弟會集體性侵案外，又被翻出3年前另一起案件，內容指控校內男學生布雷夫博伊涉嫌性侵多名學生，且受害者可能超過10人。

  • 兩名女學生主張校方早已收到大量投訴，卻未妥善調查布雷夫博伊的行為，也未有效保護其他學生，甚至在她們提告後仍放任相關侵害持續發生。

  • 報導稱法庭文件未說明訴訟最終如何處理，但顯示布雷夫博伊之後已從康乃爾大學退學，相關調查也隨之終止，校方與其律師至今未回應外界詢問。

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