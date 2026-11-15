民主黨新科眾議員龐戴克斯特 涉性騷遭調查

民主黨新科聯邦眾議員龐戴克斯特(Brian Poindexter)還沒宣誓就職，竟涉入性騷擾疑雲，引起黨內高層關切，展開調查。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨新科眾議員龐戴克斯特尚未就任，就因競選期間疑似對女志工言語性騷擾遭黨內調查，DCCC與相關PAC已介入處理。

11月期中大選，民主黨 人龐戴克斯特(Brian Poindexter)初試啼聲就擊敗共和黨現任聯邦眾議員 米勒(Max Miller)，不料還沒宣誓就職，竟傳出競選期間疑似對團隊女志工言語性騷 擾，引起黨內高層關切，宣布展開調查。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，民主黨國會競選委員會(DCCC)執行董事默茲(Julie Merz)12日發表聲明，宣布啟動調查：「為了確保對所有相關人士的公平公正，我們聘請獨立第三方機構調查任何不當行為進、展開訪談並收集事證，我們要求調查必須迅速、徹底、透明，一待調查完成，DCCC會作進一步說明。」

報導指出，「藍狗政治行動委員會」(Blue Dog PAC)和「國會進步核心小組政治行動委員會」(Congressional Progressive Caucus PAC)是在選舉前最後數天接獲通報，兩個政治行動委員會(PAC)12日發表聯合聲明指出：「我們告知DCCC並帶當事人與法律權益及援助服務機構聯繫，以便她決定後續處理方式，因為當事人不希望自己身分曝光，要求我們不要公開任何細節。」並補充道：「我們尊重她的意願，同時也認為在調查結束前，有必要立即撤回對相關候選人的背書，目前調查仍在進行當中，我們靜候最終結果。」

今年期中選舉，鋼鐵業勞工出身的龐戴克斯特以黑馬之姿，挑戰俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)艱困選區，一舉擊敗家暴醜聞纏身的現任共和黨籍聯邦眾議員米勒，成為全國關注的政壇新秀。

至於龐戴克斯特競選團隊發言人透過聲明，為這位新科聯邦眾議員不當行為辯護為「對一名志工無惡意的讚美」：「他後來得知對方感覺很不舒服，對此也深感難過，在獲悉此事後，我們立即著手與一家外部人力資源機構合作，以查明真相，龐戴克斯特本人及競選團隊絕不希望讓任何人感到不舒服。」並強調：「他以往在工作場域總是格外用心讓身邊每個人感到自在，也深知國會與過去工作環境截然不同，並承諾在國會會秉持同樣態度。」