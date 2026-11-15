一元商店Family Dollar被控長期標價不實 6300萬和解政府

一元商店Family Dollar長期以來不按標價收費，敲顧客竹槓的行為被聯邦貿易委員會和17個州聯合控告，業者同意賠償6300萬元和解。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Family Dollar因長期標價不實遭FTC與17州提告後，已同意支付6300萬元和解，並建立價格準確性制度，向受影響顧客退費。

一元商店Family Dollar 12日同意支付6300萬元，和解長期超收顧客費用的指控。聯邦貿易委員會(FTC)與17個州政府聯手控告這家平價連鎖零售商 ，指其未依貨架標示、商品標籤與廣告價格收費，結帳金額經常高於標價。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，根據擬議的和解命令，Family Dollar禁止在價格上誤導顧客，並須建立一套「價格準確性計畫」，每年接受獨立機構的評估與認證。

FTC消費者保護局(Bureau of Consumer Protection)局長穆法里格(Christopher Mufarrige)聲明表示，「今天的命令將確保Family Dollar停止在價格上欺騙消費者，並將溢收金額退還給因這些做法而受到損害的消費者。」

Family Dollar在48個州及哥倫比亞特區經營超過7000家門市。這家總部位於維吉尼亞州 切薩皮克(Chesapeake)的公司尚未對和解協議作出回應。FTC和各州聯合提起訴訟，指控Family Dollar門市普遍存在標價錯誤，且未能糾正這些錯誤，顧客經常反映在收銀台支付的價格高於商品價格標籤、店內價格、零售商網站和行動應用程式上顯示的價格。

此次聯合提告的17個州包括阿拉巴馬州、阿肯色州、科羅拉多州、佛羅里達州、愛荷華州、伊利諾州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、內布拉斯加州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、賓州、南卡羅來納州、田納西州、猶他州與威斯康辛州。此外，FTC與20個州今年10月也因類似的欺騙性定價問題起訴另一家折扣連鎖達樂(Dollar General)，該案仍在審理中。

依和解條件，Family Dollar須設立4000萬元基金賠償符合資格的顧客，並透過門市與網路通知民眾申請退費；凡於2023年1月1日至2026年10月1日期間曾在該店消費的顧客均具資格。Family Dollar還設立2000萬元的顧客折扣計畫，在2天內為顧客提供一系列商品85折優惠；另支付300萬元由17個提告州政府均分。同時，Family Dollar須定期監控核對價格，並訓練員工即時修正價差。