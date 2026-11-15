油輪撞船事故 紐奧良港務局求償百萬 「大西洋瀝青號」遭扣押

遭撞翻的「美國遺產號」內河遊輪目前90度翻覆擱淺在碼頭旁，後方綠色船身極為肇事貨輪「大西洋瀝青號」。紐奧良港務單位已向貨輪船東求償100萬元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西西比河油輪撞上停泊遊輪後，紐奧良港務局向船公司與船東求償100萬元，並獲准扣押肇事船隻，後續仍在評估損失與清理油污風險。

密西西比河上運載瀝青的貨輪撞翻內河遊輪事故，雖未釀成人員死亡，但部分港口設施受損，紐奧良港(Port of New Orleans)運營單位已向法院提告肇事油輪船公司及船東等，索賠100萬元。據報船東是中國船舶集團(China State Shipbuilding Corp.)旗下一家子公司。

綜合美聯社等媒體報導，事故發生在13日中午12時半左右，紐奧良港務委員會即於當晚即向路易斯安納東區聯邦地區法院控告油輪「大西洋瀝青號」(Atlantic Asphalt)、船東Nave Shipping SA(中國船舶集團旗下子公司)以及負責安全管理的Thome Ship Management Pte Ltd.，索賠100萬元。

訴狀指肇事輪船與營運公司存在「疏忽、重大過失、過失及粗心大意」，未能採取一切可行措施避免撞擊一艘靜止停泊中的船隻，即內河遊輪「美國遺產號」(American Heritage)。

訴狀指本次事故對港口塔利亞街碼頭(Thalia Street Terminal)造成嚴重財產損失，實際損失範圍仍在評估中，加上清理、檢查、維修及其他費用，索賠100萬元。港務委員會已要求未來出售油輪以抵償損失。

聯邦法官隨即批准請求簽發扣押令，授權聯邦法警(USMS)扣押並留置「大西洋瀝青號」。

負責船隻安全管理的 Thome Ship Management 14日發表聲明，確認油輪船員全部安全，現已拖離出事地點並穩定下錨等候評估受損程度，強調會全力配合當地政府調查；聲明同時感謝各方救援人員，以分秒必爭的高度專業水準及人道主義精神處理此次事故。

油輪所屬母公司中國船舶集團，對於本次事故暫時未有任何回應。

事故發生後有32人送醫治療，直至14日尚有8人留院。

海岸防衛隊(USCG)指出，密西西比河出事河段仍實施交通航運管制，由於「美國遺產號」仍90度翻覆擱淺在碼頭旁，打撈作業將需時數星期，目前首要任務是安全移除船上1.6萬加侖燃油，以免漏油造成環境汙染。