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伊州化工廠發現疑似炸彈包裹 緊急疏散方圓1哩內居民

編譯盧炯燊／綜合報導
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皮奧里亞市當局發布的緊急疏散令，紅色圓圈極為疏散範圍，包含部分市中心街區。(皮奧...
皮奧里亞市當局發布的緊急疏散令，紅色圓圈極為疏散範圍，包含部分市中心街區。(皮奧里亞警局)

AI摘要

文章摘要整理：

伊州皮奧里亞一座乙醇工廠發現疑似炸彈包裹，引發方圓1哩內大規模疏散；經拆彈與徹夜搜索後，居民翌日獲准返家，FBI等單位已介入偵辦。

伊利諾州中部城市皮奧里亞(Peoria)一座乙醇工廠13日下午發現可疑包裹，懷疑是炸彈裝置，當局立即疏散方圓1哩內所有居民與商戶，疏散範圍還包括市中心一帶。經過一夜搜查和排除後，居民隔日獲准返家。聯邦調查局(FBI)和菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)已介入調查。

皮奧里亞警察局長迪克森(Brad Dixon)14日在記者會講述經過及最新情況。

綜合各家電視台報導，當地BioUrja Renewables乙醇工廠13日下午1時左右向警方報案，稱收到炸彈威脅。警方派員到場後半小時發現一個可疑包裹，經過多小時研判後確信威脅屬實，於是發出疏散令，至晚間9時許由拆彈專家拆除裝置。警方為安全起見，仍徹夜地毯式搜索，直到14日確認安全後，才在下午宣布解除疏散。

迪克森表示，目前「仍不清楚該裝置是什麼」，但肯定不是「詐彈」，會繼續展開調查。

他解釋，儘管該可疑裝置已於13晚間9時12分「被安全處置」，但警方仍須在廣大的廠區內，繼續搜查是否有其他可疑物品，居民不得不繼續疏散。

皮奧里亞市長阿里(Rita Ali)也說，由於工廠存放大量乙醇及其他高易燃性化學物品，所以不得不如此慎重。當地一所學校被設為臨時收容中心，近80名市民在此過夜，一場鄉村音樂演唱會也被迫取消。

疏散期間，附近一家醫療中心也做好準備，「採取一切適當的預防措施，以應對皮奧里亞市中心的情況。」

FBI已介入本案，該地區主管探員普雷斯利(Ryan Presley)說，FBI與當地警方、消防局、皮奧里亞郡警長辦公室、伊利諾州務卿辦公室及伊州警察局合作，儘管仍在偵查初步階段，但「絕對會查明肇事者身分，將之繩諸以法。」

民主黨籍州長普立茲克(JB Pritzker)在社交媒體發文，強調「非常關注皮奧里亞的炸彈威脅，已指示州警與地方當局協調行動。」

皮奧里亞是伊州中部工業重鎮，位於芝加哥西南方165哩，州府春田市(Springfield)以北約75哩。

精華 FAQ

  • 因工廠接獲炸彈威脅後，又發現可疑包裹，警方研判可能是真實爆裂物，且廠內存有大量乙醇與高易燃化學物，因此立即擴大疏散周邊1哩內民眾與商戶。

  • 拆彈專家於13日晚間9時12分左右將裝置安全處置，但警方為確保廠區沒有其他危險物品，仍持續徹夜地毯式搜索，直到14日下午確認安全才解除疏散。

  • FBI、ATF及地方警方、消防局等單位都已合作調查；警方表示仍在初步偵辦階段，但強調一定會查明肇事者身分並依法究辦。

FBI 伊利諾州 伊州

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