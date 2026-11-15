官員被罵爆 運輸、國安部長還在狀況外

AI摘要 文章摘要整理： 全美空管系統癱瘓引發大規模航班延誤後，運輸部長與國安部長在記者會上的推諉表現遭重批，被指凸顯川普政府末期治理失序。

全國空中交通管制系統13日全面癱瘓四小時，上萬架次航班受影響，運輸部長達菲(Sean Duffy)和國家安全部長穆林(Markwayne Mullin)在共同記者會上的推諉表現，遭到政治新聞網站POLITICO創刊主編哈里斯(John Harris)14日撰文痛批。他質疑兩位部長「是否具備最基本自我認知能力？他們到底活在哪個星球？」，直指他們「應對這起事件的推諉態度，是令人擔憂的信號，預示了川普 總統任期最後兩年的走向。」

哈里斯是受這場全國大停飛影響、航班被取消的旅客之一。他形容自己當天處於「觀察這場『晚間大戲』的絕佳位置」：甘迺迪機場旅館一張舒適的床上。他慶幸自己及時訂到價格可接受的旅館房間，行程雖被打亂，但沒有錯過任何婚禮、葬禮或重要商務會議，沒有特別惱火。但數以萬計其他旅客和等待接機的家人，情況未必如此。正是在這背景下，達菲和穆林的記者會說詞，格外突兀。

哈里斯指出，受航班中斷影響的旅客大都明白，在危機時刻，所能得到的答案往往零碎且充滿變數，但他們終究希望得到一種保證：有責任感的人正以負責任的態度應對危機，而非毫無章法地「臨場硬掰」。

他提到，穆林在記者會上強調的重點是：不斷讚美「大老闆」川普，指這場危機「恰好彰顯了川普及其團隊的出色表現」。達菲說話的語氣堅定不移，言辭內容卻模糊不清，充滿自我辯解，毫無說服力。記者會上沒有對行程受阻的旅客提供任何實用建議；只籠統保證「一切都很安全，因為相關部門正在處理。」

達菲聲稱，空中交通管制系統崩潰，是因為國會在批准資金以建造新系統時，不夠及時且力道不足。對此，哈里斯詰問：川普第二任期頭兩年及他第一任期的一半時間，國會不是牢牢掌握在川普手中，且由共和黨控制嗎？

哈里斯指出，川普任命的這兩名高層官員的表現，生動折射出屬於執政末期的「川普主義」狀態：那些虛張聲勢、自吹自擂、推諉卸責的特質，不再像以往那樣輕易挑動人心，反而顯得極不合時宜。

他表示，這場旅行混亂未來幾天內想必會自行平息，但若在記者會上呈現的態勢持續下去，川普在其任期最後兩年，恐將愈發與政治現實脫節，陷入更深的孤立。