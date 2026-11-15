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黑色星期五 150萬旅客行程受影響

編譯俞仲慈／綜合報導
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文章摘要整理：

黑色星期五美國因航空系統升級故障全國停飛逾4小時，造成約9159架次取消、7190架次延誤，150萬旅客受影響，FAA正追查肇因並推動系統汰舊。

11月13日黑色星期五，繼2001年9/11恐怖攻擊事件與2023年元月航班停飛後，第三度發生全國停飛意外，肇因指向航空系統升級故障，由於時間超過四小時，影響1萬多架航班，150萬旅客行程受到波及。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)14日宣布全美航空恢復營運，並盛讚機組人員、地勤、空管員以及聯邦航空管理局(FAA)展現的高度專業：「他們確保所有飛行途中的班機得以安全降落。」

美東時間13日下午3時36分，FAA宣布從美國境內起飛的航班全面停飛，當時有超過3500架飛機正在飛行，部分飛機改降其他機場，部分則繼續飛往目的地，數小時後終於有航班獲准從舊金山國際機場起飛，直至美東時間晚上8時20分，FAA重新開放領空，不過停飛時間持續四個多小時，是25年來最長一次。

根據飛航網站FlightAware統計，13日全國停飛，共約9159架次航班取消，7190架次航班延誤，導致大批旅客滯留機場，達菲坦言罪魁禍首是航空系統故障：「我們目前使用的空中交通管制系統非常陳舊。」

初步調查發現，FAA承包商L3Harris當天在一處偏遠站點，進行路由器老舊銅線更換為光纖的升級作業，不料升級後的路由器持續向系統發送大量資料達45分鐘，在無法排除系統超載的故障原因，且不穩定狀況波及全美22處航空管制中心其中17處設施，FAA不得不宣布「地面停飛」，局長貝德福(Bryan Bedford)強調：「我們採取此一舉措是出於極其謹慎的考慮，對於給各位帶來的不便，我深表歉意，但我們做出這項決定是基於正當考量。」

航空分析師奧布萊恩(Miles O'Brien)認為美國現有航空系統猶如「一棟被判定為危樓的建築」，並強調：「我們放任美國這套系統持續老化，甚至比那種『需要修繕的舊房』還要糟糕。」

報導指出，空中交通管制系統升級計畫始於去年，並獲得國會核發125億元經費，目前約70%銅線已更換為光纖，但是徹底升級航管系統需耗資500億元，達菲正爭取額外300億元撥款，以完成後續升級作業，並將著手調查此次系統故障究竟是「人為過失」或是設備故障導致，同時L3Harris發言人也表示該公司將「協助FAA進行調查，以查明導致11月13日全國航空停飛的具體原因」。

精華 FAQ

  • 事件導致超過1萬架次航班受波及，約9159架次取消、7190架次延誤，並使150萬旅客行程受影響，許多人滯留機場或被迫改變行程。

  • FAA表示，承包商L3Harris在升級銅線轉光纖時發生路由器異常，持續45分鐘向系統送出大量資料，疑似造成超載與不穩定，因此先採取地面停飛以確保安全。

  • 當局將調查是人為過失還是設備故障所致，L3Harris也會配合釐清原因；同時政府正爭取額外300億元撥款，推動老舊航管系統全面升級。

黑色星期五 哥倫比亞

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