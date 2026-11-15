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全國機場停飛之亂 6229航班架次取消

編譯陳韻涵／綜合報導
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經歷周五的全國大停飛後，旅客周六忙著改票，圖為旅客擠在休士頓布希機場櫃台前更改行...
經歷周五的全國大停飛後，旅客周六忙著改票，圖為旅客擠在休士頓布希機場櫃台前更改行程。(美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國航管通訊故障引發全國停飛，造成數千航班延誤取消與旅客滯留；FAA稱非網攻所致，並預期15日晚恢復正常。

美國航空系統13日面臨全國性停飛後，14日仍未恢復正常，各地機場擠滿滯留的旅客。航班追蹤網站Flightaware截至14日晚間8時許的統計顯示，14日全美機場至少7542個航班延誤、超過6229架次取消；航空資料公司Cirium統計，波士頓洛根國際機場取消率超過31%，為全美最高。 

紐時報導，邁阿密機場美國航空重新訂位中心有數百人排隊，許多人已等候超過五小時。面對航班延誤，旅客各出奇招，許多人改搭火車或租車，美國國鐵(Amtrak)13日因流量過載而當機。

32歲的潔西卡．惠特尼(Jessica Whitney)13日在拉斯維加斯出差準備返回洛杉磯的家中，她租不到轎車，只好改花281元租U-Haul搬家貨車開回家。她說：「總比在維加斯多待一晚好。」

79歲的安．布倫斯(Ann Bruns)與78歲的珍妮絲．辛普森(Janice Simpson)則雇用一名司機，載她們從亞特蘭大開往佛羅里達州艾梅里亞島(Amelia Island)趕搭15日啟航的郵輪，但她們的行李早已掛上飛往傑克森維爾(Jacksonville)的班機。辛普森無奈表示，「我們要搭郵輪，卻沒有衣物可替換。」

紐約時報引述聯邦官員說法報導，這場連鎖通訊故障始於承包商以光纖纜線取代銅線升級航管設備，進而引發管理全美空域各設施通訊失靈。聯邦航空管理局(FAA)罕見下令全國地面停飛數小時，幾乎所有離港航班停飛近五小時。

紐時指出，這是FAA本世紀第三次發布全國停飛令，時間長度僅次於2001年9/11恐怖攻擊後的停飛，白宮13日一度在戰情室召開緊急會議。

FAA局長貝德福(Bryan Bedford)表示，沒有證據顯示通訊問題源自網路攻擊或人工智慧(AI)問題，並預期系統會在15日晚間恢復正常。他說：「最糟的時刻已過去。」

路透報導，貝德福對此次事件致歉，稱系統目前穩定。

運輸部長達菲(Sean Duffy)呼籲國會全額資助升級計畫，希望共和黨主導的國會再撥500億元，國會去年已核准125億元。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，此次停飛是川普政府任內「一連串令人無法接受的航空事故中的最新案例」，國民應獲得及時答覆。

經歷周五的全國大停飛後，各地機場的行李堆積如山，圖為達美航空職員在華府雷根機場找...
經歷周五的全國大停飛後，各地機場的行李堆積如山，圖為達美航空職員在華府雷根機場找尋旅客行李。(歐新社)

精華 FAQ

  • 截至14日晚間，全美至少有7542個航班延誤、超過6229架次取消，波士頓洛根機場取消率更逾31%，顯示這次事故已嚴重衝擊全國航空運作。

  • 據報導，承包商以光纖纜線取代銅線升級航管設備時，造成管理全美空域各設施的通訊失靈，FAA因此罕見下令全國地面停飛數小時。

  • FAA局長表示系統目前已穩定，預期15日晚可恢復正常，並否認與網路攻擊或AI有關；運輸部長則要求國會再撥500億元加速升級。

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